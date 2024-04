Mesa de la Cámara de Diputados ingresa denuncia ante la Fiscalía por filtración de sesión secreta con embajadora de Estados Unidos en Chile

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), anunció esta mañana que -desde la mesa directiva- ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso para que investigue la filtración de una sesión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la instancia, la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, expuso sobre el estatus del país como miembro del Programa de Exención de Visas con EE.UU., conocido como Visa Waiver.

Desde la embajada reclamaron que la filtración de uno de los asistentes a El Mostrador fue “inexacta”, lo que llevó a que Meehan decidiera no realizar más “reuniones informativas” para los miembros del Congreso sobre el tema.

“El secretario general de nuestra corporación (Miguel Landeros Perkic), instruido por esta presidenta, ha puesto ya los antecedentes en manos del Ministerio Público. Por lo tanto, en esto estamos trabajando, creemos que esto hay que investigarlo, porque no es nuestra intención que una autoridad de otro gobierno, de otro país, de otro Estado, se sienta en riesgo de participar de instancias de la Cámara de Diputados y Diputadas”, sostuvo Cariola tras participar de la Enade.

La diputada llamó a respetar los espacios secretos de tramitación legislativa y a no romper “algo que es fundamental, respecto de mantener el secreto cuando se trata de temas que pueden poner en riesgo cuestiones de seguridad nacional, incluso de otros países”.

La embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC) explicó que la acción busca esclarecer “quiénes son las personas que están como responsables de esta filtración” ante una “falta grave”. En un contexto, además, en el que los parlamentarios ya están “cuestionados por la opinión pública”.

“Cuando juramos como parlamentarios, prometemos no solo cumplir la ley y la Constitución, sino que también mantener en secreto aquello que es secreto. La verdad es que cuando hay una falta de este tipo, se daña severamente la credibilidad de la Cámara de Diputados y nos interesa mantener, no solo con países extranjeros, con diplomáticos, sino que también con la institucionalidad chilena, que cuando estén en una sesión secreta, sepan que lo que se va a conversar ahí queda ahí y no se sale a difundir, como ha sucedido en este caso”, planteó.

“En el Código Penal está tipificado”

Consultado respecto a si se trata de un eventual delito o solo una falta, Aedo apuntó a que es el Ministerio Público el que debe determinar aquello: “Nosotros tenemos un juramento, pero además obviamente en el Código Penal está tipificado que no se pueden dar a conocer elementos secretos, pero eso le corresponde a la Fiscalía”.

Además, indicó que una posible revisión del caso por parte de la Comisión de Ética es algo que debe decidir esa misma instancia, puesto que “actúa con independencia”.

El diputado dijo que, hasta el momento, no han tomado contacto con la embajadora Meehan, pero que saben “de la reacción que ha hecho pública y espero que las relaciones, obviamente, sigan en un cauce de normalidad”.