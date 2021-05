Mínimos comunes: senadores de oposición comprometen tramitar “con celeridad” proyectos del Ejecutivo aunque refuerzan que “no son suficientes”

En medio de la tramitación de los proyectos de ley ingresados por el gobierno en el marco de la agenda de “mínimos comunes”, los senadores de oposición se comprometieron a que las iniciativas se discutirán “con celeridad”. Sin embargo, reforzaron que éstas “no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos” a raíz de la pandemia del coronavirus.

A través de un comunicado, los parlamentarios se refirieron a los tres proyectos anunciados el pasado miércoles por el Ejecutivo -que contemplan perfeccionar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y apoyos a las pymes-, señalando que “como mayoría opositora del Senado de la República, tramitaremos con celeridad el apoyo a las familias, poniendo todo nuestro esfuerzo en mejorarlo tanto en el monto como en la extensión del beneficio”.

Mientras que “en el caso de los proyectos relativos a las pymes, con el mismo sentido de urgencia, nos daremos el espacio necesario para concordar con los gremios y sus representantes las mejoras necesarias a los proyectos del gobierno”.

“Todo esto se hará en las comisiones del Senado, que se transmitirán públicamente y con la participación de los actores sociales. Misma transparencia con la que estamos seguros serán tramitadas estas iniciativas en la Cámara de Diputadas y Diputadas, para que el país conozca con toda claridad las posturas del gobierno y de la oposición”, añadieron en la declaración.

Pese a esto, reiteraron que “dejamos constancia ante el país que creemos que los proyectos del gobierno no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos. No resuelven los problemas de las familias. No resuelven el problema de la mayoría de las Pymes. No mejoran la estrategia sanitaria. No abordan de manera clara fórmulas de financiamiento de corto, mediano ni largo plazo para los esfuerzos de reconstrucción económica y social pos pandemia que deberemos desarrollar”.

“Un apoyo real y efectivo a las pymes es indispensable también, en el marco de una estrategia de reactivación económica, partiendo de la recuperación del empleo, necesidad crítica para miles de familias, especialmente para las mujeres jefas de hogar que ven con impotencia el enorme daño a su empleabilidad que ha producido la pandemia”, se lee en el documento.

Por último, emplazaron al gobierno a “concurrir al Congreso Nacional durante la próxima semana a corregir y mejorar los elementos indispensables de los proyectos para hacerlos sostenibles y no continuar confundiendo a la opinión pública con falsos debates alejados de las necesidades de las familias”.