Ministra Orellana defiende igualdad en el sistema electoral: “Hay temas que no se ponen en la mesa sin mujeres presentes”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió en entrevista con Meganoticias, las iniciativas que el Presidente Gabriel Boric anunció este 8M y que buscan la igualdad de género en las condiciones en que se compite en el sistema electoral.

Se trata de una reforma al Artículo 18 de la Constitución, para incorporar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral; y una modificación a la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, de gobierno y administración regional y de municipalidades, para establecer que todas las listas a candidaturas pluripersonales deban ser encabezadas por mujeres y alternadas entre hombres y mujeres sucesivamente.

“En el mismo Congreso han dicho que nuestro país necesita una reforma al sistema político, pero queremos partir por algo que es bien básico, diría yo, que es que haya un equilibrio en la representación. Y aquí vamos a apostar a dos cosas. Por técnica legislativa, por norma jurídica, no se puede modificar la Constitución y una ley en el mismo texto. Entonces tenemos que ingresar dos proyectos separados. Entonces la primera parte es que introduzcamos la igualdad como un principio del sistema electoral y eso en el fondo se esparce para abajo, en el sentido de que es una norma de mayor rango”, explicó Orellana.

La ministra precisó que en segundo lugar lo que se está proponiendo es extender el periodo del sistema de cuotas parlamentarias que logró la expresidenta Michelle Bachelet.

“Si miramos la cantidad de leyes aprobadas, que permiten mejoras en la vida de las mujeres, va significativamente relacionada a la cantidad de parlamentarias de todos los sectores que están presentes. Porque hay ciertos temas que no se ponen en la mesa si no hay mujeres presentes. Por ejemplo, los temas vinculados a derechos maternales, a salud sexual y reproductiva, que es mucho más que el derecho a decidir y el aborto. O sea, tiene que ver también con infertilidad, tiene que ver también con parto respetado, con planificación familiar y más. Y cosas que en particular todavía al día de hoy seguimos sufriendo las mujeres a nivel jurídico. Como por ejemplo la sociedad conyugal. El 53% de las mujeres casadas lo están bajo ese régimen y están como ciudadanas de segunda categoría”, planteó la secretaria de Estado.

Respecto a la posibilidad de apoyo en un Senado en que el oficialismo es minoría de los 4/7 de cuórum que se requieren para aprobar las reformas constitucionales, Orellana se mostró optimista.

“Esto es una conversación que hemos tenido con varias senadoras de todos los sectores, que han demostrado ser una fuerza de debate muy importante. Por ejemplo, cuando estábamos y nos decían lo mismo, no se puede seguir poniendo el tema de las mujeres en la reforma de pensiones. Fueron precisamente las senadoras en forma transversal, las que recordaron que si poníamos 13 años de requisitos de cotización para las pensiones, íbamos a dejar al menos 300.000 mujeres afuera. ¿Por qué? Porque por los cuidados, por la crianza, nuestro promedio de cotizaciones es de 5 años. Entonces, aquí lo que estamos buscando, más allá de la trinchera, es poner en punto esto. Y hay un nivel que es el más significativo para las personas, quizás, el más cercano y en el que las mujeres estamos peor representadas, que es el nivel de municipios y consejos regionales. En las últimas elecciones no hubo ninguna gobernadora mujer electa, retrocedimos en alcaldesa y en concejalías nunca hemos avanzado tanto”, sostuvo.