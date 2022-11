Ministra Tohá por críticas de Jadue contra el Ejecutivo: “El gobierno que está hoy en La Moneda es un gobierno donde, entre otros, está involucrado el partido del alcalde”

Una serie de críticas contra el gobierno ha lanzado últimamente el alcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue (PC). Una de ellas fue el 18 de octubre de este año, en el marco del tercer aniversario del estallido social.

En esa oportunidad, el jefe comunal aseguró que a tres años del hito “la represión sigue intacta” y apuntó directamente contra la ministra del Interior. “¿Cómo se explica ministra Carolina Tohá que usen las mismas prácticas de Piñera?”, expresó el jefe comunal en esa oportunidad.

La jefa de gabinete, este miércoles, salió al paso de los cuestionamientos del alcalde, y remarcó que el Partido Comunista -en el que milita Jadue- es parte del gobierno.

“El alcalde Jadue ha planteado esa opinión crítica, pero el gobierno que está hoy en La Moneda es un gobierno donde, entre otros, está involucrado el partido del alcalde Jadue”, expresó Tohá, en diálogo con Radio Agricultura.

“Y es un gobierno donde hay una postura muy clara en el sentido que las policías tienen una labor que tienen que cumplir, que es perseguir el delito, hacer cumplir el funcionamiento básico de la vida de la sociedad y cuidar el orden público, respetando el derecho a manifestarse de las personas”, agregó.

En esa línea, la secretaria de Estado añadió que “las policías no pueden actuar contra una persona que se está manifestando pacíficamente”, pero sí deben responder cuando “esa manifestación está afectando un negocio de la esquina, o está botando un semáforo, o está impidiendo que una persona que va pasando por el lugar transite”.

“Las policías tienen un rol que cumplir y tienen unos códigos para cumplirlo. Cuando uno dice respaldamos la labor de las policías no está diciendo chipe libre para las policías, no está diciendo que las policías disparen bombas lacrimógenas a la cara de los manifestantes, eso no es aceptable”, remarcó Tohá.

A juicio de la ministra del Interior, “aquí existen grupos que tratan de poner como contrapuestas cosas que no son contrapuestas” e insistió en que “una policía efectiva no es una policía que viola los derechos humanos, una policía efectiva es una policía que es capaz de hacer sus procedimientos y tener resultados respetando los derechos humanos”.

“Quien crea que cada vez que actúa la policía están violando los derechos humanos se equivoca, y quien crea que para que las policías actúen de manera efectiva hay que pasar por alto los derechos humanos también se equivoca”, sentenció Tohá.