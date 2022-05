Ministra Vallejo por violencia en protestas estudiantiles: “Hoy se cree que rompiendo o incendiando una escuela o un transporte público se logra el objetivo”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó esta mañana los incidentes ocurridos el lunes, en el marco de manifestaciones estudiantiles.

Durante la jornada, dos buses del transporte público resultaron quemados de manera intencional y se reportó un incendio en dependencias del Instituto Nacional.

“Yo no sé cuáles son las motivaciones o razones que están detrás de esos hechos, pero la consecuencia directa es un daño no al gobierno, no simplemente a la imagen país, sino que a usuarios que son particularmente familias que son de la clase trabajadora”, expresó la secretaria de Estado en diálogo con Radio Universo.

“A veces no se mide la consecuencia de los actos, como que no está en la discusión o retina de esas personas los efectos que tienen para la misma ciudadanía, y eso es lo que preocupa y que creo que hay que visibilizar más en el debate”, enfatizó.

Ante ese escenario, precisó en la época en que era dirigenta estudiantil y aseguró que “nosotros cuando luchamos por la educación y alcanzamos una parte importante de la gratuidad en la educación lo hicimos con un lienzo en la mano”.

Sin embargo, enfatizó que “hoy como que se cree que rompiendo o incendiando una escuela o un transporte público se logra el objetivo”.

“Creo que si realmente hay estudiantes detrás, porque también podemos encontrarnos con otras personas que no tienen que ver con el movimiento estudiantil, entonces, o con estudiantes, entonces como que uno empieza a dudar porqué se busca a través de esos mecanismos”, complementó.

Además, precisó que actualmente “tenemos a la mayoría de los estudiantes sentados en mesas de diálogo para tratar los temas de educación sexual, de falta de profesores, de infraestructura, de temas de alimentación”, porque “ha habido total disposición de este gobierno a dialogar”.

Pero, puntualizó que “en algunos casos sí se ha detectado, pero en otros no sabemos quiénes están detrás, por ejemplo, de los overoles blancos”.

“No sabemos quiénes son todos los overoles blancos. Hay más overoles blancos de los que se han logrado detener”, apuntó.

En cuanto a la elaboración de soluciones, indicó que “todo el que quiera sentarse a dialogar para encontrar soluciones será bienvenido”. Sin embargo, “los que prefieran incendiar un Transantiago o una micro, por cierto que serán perseguidos por el rigor de la ley”.

“Es el momento para fortalecer las políticas estructurales”

La secretaria de Estado, también, reveló que desde el gobierno han evidenciado un incremento en la violencia, la cual, a su juicio, “no sé si es solo particular de Chile”.

“Creo que más bien hay un fenómeno a nivel más global, de sociedades muy fragmentadas que requieren un tratamiento más a fondo de sus problemáticas”, aseveró.

En ese marco, explicó que “es el momento para nosotros fortalecer las políticas estructurales y para combatir estas fracturas sociales”, pero así también de “tener respuestas más inmediatas”.

“Lo que tenemos que lograr hacer para evitar que esto suceda es combatir los hechos de violencia, como también evitar que en dos o tres años esto sea más grave aún”, complementó.

Así, señaló que las políticas “inmediatas o más de corto plazo” -como la intervención en el barrio Meiggs-, si bien son necesarias, “tienen que ir acompañadas de políticas de fondo y de largo plazo”.