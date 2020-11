Ministro de Justicia y proyecto que busca beneficiar a detenidos en protestas del 18-O: “No me parece que la solución para esos temas sea una Ley de Amnistía”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó esta jornada la propuesta del senador Alejando Navarro, para promover una Ley de Amnistía en favor de los detenidos en las protestas del estallido social del 18 de octubre.

El secretario de Estado se mostró en contra de este tipo de proyectos con el argumento de que quienes cometen hechos de violencia deben responder ante los tribunales.

“Cuando alguien está involucrado en episodios de violencia y por eso es llevado a los tribunales, me parece que lo responsable es hacerse cargo de esos hechos ante los tribunales y ante el Ministerio Público. No me parece que la solución para esos temas sea una Ley de Amnistía", dijo.

Y agregó que "no me parece que eso es lo que la gente quiere cuando alguien ha cometido un acto indebido, usando la violencia para destruir patrimonio público y privado”.

Así mismo, también durante este día, el ministro vocero Jaime Bellolio reiteró la postura del gobierno en contra de este tipo de iniciativas.

“Esta propuesta lo que permite es la impunidad frente a la violencia. Y por supuesto que eso no puede ser parte de un Estado de derecho. No es posible quienes hayan atentado contra la vida de Carabineros, lanzándole bombas molotov, quienes hayan atentado o destruido centros públicos, que hayan saqueado o destruido el metro, algunos pretendan que queden en la totalidad impunidad. En Chile no existen presos políticos", aseguró.

Y en la misma línea señaló que "en Chile lo que hay, como es una democracia, es que cada vez que se comete un delito, ellos son investigados por el Ministerio Público y a continuación son los tribunales los que determinan las medidas cautelares y finalmente sancionan. Por tanto, una ley de impunidad frente a la violencia es una señal contraria a lo que los chilenos decidieron el 25 de octubre, donde optaron por la vía institucional, la vía de la no violencia”.

Navarro alista el proyecto de Amnistía

Durante esta jornada el senador Navarro que promueve el proyecto de Amnistía para lo detenidos en las protestas, se reunió con agrupaciones de familiares de los presos por este tipo de hechos y con diversos parlamentarios para dar a conocer que se trabajará con ellos la iniciativa antes de ser presentada en el Senado.

Según explicó el mismo parlamentario la legislación establece que este tipo de iniciativas deben ser presentadas en la Cámara Alta. Por lo mismo, buscó apoyo también en diputados para trabajar la propuesta y que así tenga un rápido trámite en el Congreso.

Entre quienes apoyan la iniciativa está el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, la bancada de diputados del PC y la diputada PS, Emilia Nuyado.

“Para aquellos que dudan de esta ley les decimos que sin Ley de Amnistía no vamos a poder volver a reencontrarnos en aquello que nos une para este nuevo proceso que vive Chile. Una ley de Amnistía es necesaria ahora. Y esperamos dentro de pocos días, junto a los abogados de organizaciones de DD.HH. concordar el proyecto de ley que inicie este debate”, sostuvo Navarro.