Ministro del Interior afirma que el gobierno hará “todos los esfuerzos” para que Celestino Córdova sea atentido en los momentos difíciles de la huelga de hambre

El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que el gobierno hará “todos los esfuerzos” para velar por la salud del machi Celestino Cordova, quien tras 100 días de huelga de hambre, endureció la medida una de carácter “seca”.

Al respecto el jefe de gabinete indicó que “es una persona condenada por los tribunales de justicia, por crímenes realmente violento que en determinado momento impactaron a la ciudadanía como es el asesinato del matrimonio Luchsinger. Y esa resolución de los tribunales nosotros la vamos a respetar”.

Pérez destacó los intentos de diálogo que el gobierno ha intentado llevar adelante con representantes de Córdova, así como también de otros comuneros de Angol que también están con huelga de hambre.

“También, con la misma fuerza, decimos que a través del ministro de justicia Hernán Larraín y el subsecretario Sebastián Valenzuela, hemos hecho todos los acercamientos posibles, en el marco de una huelga de hambre, para poder conversar. Y en el marco de los reglamentos penitenciarios poder resolver algunas dificultades”, declaró.

En ese sentido, el titular de Interior aseguró que “el gobierno dice con toda la claridad, protegiendo la vida, que va a hacer todos los esfuerzos para que Celestino Córdova sea atendido en los momentos difíciles que genera una huelga de hambre. Pero no hay duda que el respeto a la ley y a las decisiones de los tribunales a nuestro juicio es fundamental.

Consultado sobre qué alternativas podrían utilizar para llegar a una solución a este conflicto, Pérez dijo que ocuparían “todos los caminos que nos franquea la ley. El gobierno no puede transitar por ninguna vía que no sean los temas legales y reglamentarios. Y por lo tanto, hacemos un llamado a detener esa huelga. Creo que no es el camino. Y dentro de todo el marco de la ley buscaremos las soluciones”.

Finalmente, Pérez señaló que “aquí se ha establecido y se ha reiterado que se trata de presos políticos, quiero una vez más desmentirlo. Los presos políticos que uno conoce en el mundo y en la historia, son los que detienen los gobiernos. Nosotros no hemos detenido a nadie. El gobierno no tiene a nadie detenido, son los tribunales de justicia a través de procedimientos legales, judiciales, transparentes y públicos”.

Huelga en 2018

En 2018 el machi Córdova también protagonizó una extensa huelga de hambre solicitando que se le otorgara un permiso especial para poder ir a renovar energías a su rewe.

En esa oportunidad estuvo más de 50 días en huelga de hambre, la que finalmente cedió cuando Gendarmería le otorgó el permiso, luego de que el hijo del fallecido matrimonio Luchsinger-Mackay, Jorge Luchsinger declarara que no se oponía a que el machi se le concediera el beneficio.

Salida que se concretó con la supervisión de más de 100 efectivos policiales y de Gendarmería. Y que se concretó sin inconvenientes.