Ministro del Interior y eventual acusación constitucional en su contra: “Yo voy a hacer mi pega, por las convicciones que tengo y por el mandato que me dio el Presidente”

“Si pensara todo el día en las dificultades que están al frente sería muy difícil hacer mi trabajo. Lo que hago todos los días es levantarme con convicción de que estamos haciendo lo correcto, que no va a ser fácil, nadie dijo que sería sencillo”.

Así reaccionó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ante una eventual acusación constitucional en su contra impulsada por la oposición.

En enero pasado el Frente Amplio dio un últimatum al secrteario de Estado respecto a que si no sacaba al general director de Carabineros, Mario Rozás, buscaría impulsar un líbelo en su contra. Situación que se concretó a inicio de este mes con la recolección de firmas para impulsar el documento.

Aunque en un principio los diversados partidos de oposición se habían mostrado reticentes a apoyar el libelo, todo cambio con la agresión sufrida por un adulto mayor durante la marcha del 8 de marzo por parte de Carabineros.

Este hecho motivó a diversas tiendas de la centro izquiuerda a cambiar su posición y a sumarse a la acusación contra el jefe de gabinete.

Sobre este nuevo escenario, Blumel ayer en la tarde -en diálogo con el programa Desde el Jardín de Radio Pauta- aseguró que impulsar un libelo en su contra “es parte de las atribuciones del congreso. Yo creo que esto tiene que ver más bien con otros intereses o razones. Creo que la ciudadanía espera otra cosa de nosotros”.

Y añadió: "Yo voy hacer mi pega, por las convicciones que tengo, por el mandato que me dio el Presidente mientras sea ministro del Interior”.

Primera Línea

El secretario de Estado también tuvo palabras para los llamados ‘primera línea’ que actúan principalmente en el sector de Plaza Italia.

“Es un grupo de personas que se organiza para cometer hechos violentos y atacar a Carabineros, con una Idea muy equivocada de que están realizando algo así como una suerte de defensa del derecho a manifestación de las personas, cuando eso está garantizado en la Constitución”, aseguró el ministro.

Consultado sobre si el sector de Plaza Italia y otros donde se concentran hechos de violencia pudieran ser considerados como “zonas de sacrificio”, Blumel fue enfático en asegurar que “bajo ningún punto de vista. Y zonas de sacrificio es un concepto que no me parece y que no lo usaremos nunca, porque es un deber del Estado, nuestro, del gobierno y mío, como ministro del Interior hacer los máximos esfuerzos para recuperar esos espacios para los ciudadanos y vecinos”.

Autocrítica

En el programa radial también hubo tiempo para una autocrítica del ministro respecto al actuar que el gobierno tuvo antes del 18 de octubre.

“Si tuviere que hacer una autocrítica en ese sentido, más que como ministro del Interior, pienso más en lo que fui antes, que he tenido más tiempo para reflexionarlo, quizás previo al 18 (de octubre), donde yo creo que sí he hecho una reflexión más profunda, quizás nos faltó profundidad, velocidad, en las reformas y en los que veníamos procurando avanzar”, aseguró.

“Porque antes del 18 de octubre veníamos impulsando una reforma previsional, veníamos impulsando una reforma a la Salud, una modernización a Carabineros, pero la envergadura y los fenómenos y las complejidades que estamos enfrentando posiblemente son de alcance mucho mayor y puede que nos haya faltado tener, no más convicción, porque siempre la tuvimos, pero quizás más fuerza, más sentido de urgencia para construir acuerdos. Y cuando uno construye acuerdos tiene que ceder mucho, sobre todo cuando uno no tiene mayoría”, complementó el jefe de gabinete.

Por otra parte, Blumel respondió a las críticas que se le hacen al Presidente Sebastián Piñera, asegurando que “en defensa del Mandatario, ha sido electo dos veces electo democráticamente. Tiene credenciales en ese sentido indiscutible”.

“Hoy como gobierno hemos enfrentado dificultades, pero también es cierto que creo que logramos convencer a una importante porción de la ciudadanía para tener un mandato que el que hoy tenemos que y estamos impulsando pese a las dificultades, sobre todo a partir del 18-O. El arte de la política es la persuasión, convencer, deliberar para finalmente definir los caminos que tenemos que seguir como sociedad”.

En esa línea el titular de Interior afirmó que “yo creo que ese es más bien un problema estructural de mi sector, de mi mundo político. Es como que la centro derecha, la derecha tiene una lógica mucho más racional de entender la política y la centro izquierda una mucho más pasional”.

Para concluir que “nos falta, a mi sector político, muchos más sociólogos, muchos más músicos, muchos más antropólogos. Y quizás al frente les falta más de lo que tenemos del lado de acá”.