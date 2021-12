Ministro Delgado defiende urgencias legislativas del Ejecutivo: “La gente vota por un gobierno para que ‘haga la pega’ hasta el último día”

El ministro del Interior y Seguridad Pública defendió este lunes las urgencias legislativas dispuestas por la administración de Sebastián Piñera respecto a una serie de proyectos que se discuten en el Congreso.

Delgado fue consultado por los cuestionamientos que hizo la presidenta del Senado, Ximena Rincón, por las urgencias de discusión inmediata en 27 iniciativas que dispuso el Ejecutivo.

La autoridad de gobierno afirmó que “una de las cosas que más le llama la atención a la ciudadanía es cuando sale un proyecto de ley y nos vemos muchas veces sorprendidos de que hay proyectos que llevan 10 años, 12años, 14 años. A mí me ha tocado como ministro sacar adelante proyectos que llevan una década y que están relacionados con materias de seguridad”.

“¿Cómo le explicamos a la gente entonces de que la urgencia no es urgencia para el parlamento o para quienes están criticando esto? A mí me gustaría preguntarles a quienes critican esta urgencia si se han dado vuelta por los barrios, si han caminado por los territorios, no solamente haciendo campaña, si lo han hecho de verdad y si le han preguntado a la gente cuáles son sus prioridades”, expuso el jefe de gabinete en un punto de prensa este mediodía en el cuartel Borgoño de la PDI.

Rodrigo Delgado afirmó que ”la prioridad de la gente por lejos es la seguridad y la prioridad entonces del gobierno, la prioridad entonces del Ministerio del Interior es la seguridad”.

“Tenemos que conectarnos con la necesidad de la gente, por lo tanto ponerle urgencia, ponerle discusión inmediata a algunos proyectos, sacarlos rápidamente ¿Cómo no va a ser algo importante para la gente? Y cuando la gente eligió este gobierno, que todavía estamos a tres meses de su término, la gente eligió un gobierno que ‘haga la pega’ hasta el último día”, señaló.

“La gente vota por un gobierno para que ‘haga la pega’ hasta el último día y eso significa conectarse con las necesidades, conectarse con las prioridades y ni hablar en materia de seguridad, así es que vamos a poner todas las urgencias que sean necesarias y quienes hayan elegido a lo mejor hacer una pusa legislativa. por distintos motivos, bueno que sigan en sus pausa legislativas pero nosotros como gobierno estaremos hasta el último día trabajando como corresponde”, sostuvo el secretario de Estado.