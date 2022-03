Ministro Delgado tras dichos de futura ministra Siches por Estado de Excepción en Macrozona Sur: “Se valora que pueda abrirse a esa posibilidad”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, fue consultado durante la mañana de este viernes sobre las declaraciones de su sucesora, Izkia Siches, respecto a la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

En conversación con CNN Chile, la expresidenta del Colmed no cerró la puerta a la posibilidad de continuar con el decreto del Ejecutivo en las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

“Espero que no -extender el Estado-, pero evidentemente nada está escrito en piedra. Lo hemos conversado con el Presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas o si no este conflicto se va a seguir agudizando”, dijo Siches y agregó que “se puede apagar una parte del incendio inmediatamente con algunas acciones de fuerza, pero si no hay una solución política de fondo lo más probable es que vamos a estar cultivando generaciones de jóvenes mapuches que van a sentir que fueron aplastados por el Estado”.

Por último, la designada titular del Interior recalcó: “Nosotros no queremos que la violencia impere en el Wallmapu y tampoco queremos más víctimas fatales, ni mapuches ni no mapuches”.

Sobre estos dichos fue consultado el actual secretario de Estado quien sostuvo: “si revisan las declaraciones que hemos emitido no solo como ministro, el Presidente de la República, los subsecretarios, quienes han tenido que liderar las renovaciones del Estado de Excepción en la Macrozona Sur van a encontrar que hay mucha coincidencia con las palabras de la futura ministra”.

Luego precisó que la medida no es contra un pueblo determinado, y que “hemos dicho es que no es Estado de Excepción o diálogo, o trabajo, sino que es Estado de Excepción y diálogo, y trabajo sectorial (...), el Estado de Excepción es para darle tranquilidad a la gente, para que siga haciendo su vida cotidiana”.

En todo caso, la futura ministra había dicho -el 25 de febrero- que “el Presidente electo ya lo ha comunicado, él ha definido no renovar el Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu” y agregó que “nosotros tenemos obviamente una conversación con las autoridades locales y regionales para que este proceso de levantamiento sea tomando todas las medidas que corresponden”, precisando que se requiere de una preparación y una conversación con los actores de la zona, las Fuerzas Armadas y la futura ministra de Defensa, Maya Fernández.

Delgado abordó este cambio de postura y dijo que “como Gobierno siempre vamos a valorar cuando se pueda, inclusive, cambiar de opinión con respecto a temas que nosotros consideramos y tenemos la certeza que son necesarios. Me da la impresión que esas declaraciones también surgen de las conversaciones que ha tenido ella, seguramente, con alcaldes, con gobernadores y también seguramente con la gente (...) seguramente ha tenido la posibilidad de conversar con víctimas, a lo mejor a visto otra perspectiva y se valora que pueda abrirse a esa posibilidad, nosotros estamos convencidos que es una buena posibilidad”.

Hasta el momento la norma impulsada por el Ejecutivo ha sido prorrogada nueve veces, lo que ha permitido entregar facultades especiales a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar la labor de las policías en la llamada Macrozona Sur. Comenzó a regir en octubre pasado-vía decreto- tras una seguidilla de actos de violencia en la zona que fueron calificados por el gobierno como “grave alteración del orden público” vinculados al terrorismo y al narcotráfico.

Sin embargo, este jueves Delgado informó que el Gobierno solicitó una nueva extensión para que la medida tenga vigencia hasta el jueves 17 de marzo.