Ministro Gajardo tras revelación de listado de Hermosilla: “No me corresponde calificar estrategias judiciales de abogados particulares”

Antes de hacer ingreso a la ceremonia de Inicio de Mandato 2024 – 2032 de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), abordó la revelación de nombres de figuras que habrían tenido contacto con el abogado Luis Hermosilla.

Y es que durante la tarde de este jueves, Juan Pablo Hermosilla, representante y hermano de Luis Hermosilla, entregó más de veinte nombres de jueces y fiscales que habrían sostenido contacto con el imputado por delitos de corrupción en el marco del caso Audio.

Bajo ese marco, tras ser consultado al respecto, Gajardo señaló que “como ministro de Justicia no me corresponde a mí estar, primero que todo, calificando las estrategias judiciales que tengan abogados particulares en causas particulares. Eso es algo que realiza cada abogado de manera particular y ellos verán las mejores estrategias para defender a sus representados”.

Juan Pablo Hermosilla anunció que vendrían nuevas "etapas" en la entrega de nombres y chats del Whatsapp de Luis Hermosilla.

En esa línea, agregó que “es muy importante para todos y todas las ciudadanas que sepan que en nuestro país las instituciones tienen que funcionar adecuadamente, que los jueces y juezas tienen que fallar conforme adecuadamente, derechos que tienen que resolver de manera objetiva, y lo mismo en el caso del Ministerio Público. Yo creo que eso es lo relevante. Las estrategias que tengan los abogados particulares para su defensa, ellos verán lo que más sea beneficioso para sus representados”.

“Yo creo que eso lo tiene que calificar la ciudadanía, pero en el fondo, él mismo señala que no hay delitos acá, las razones por las que entonces entrega esa cantidad de nombres, las tendrá más en su foro interno, pero, como le digo, yo a mí como ministro de Justicia no me corresponde calificar las estrategias judiciales”, acotó.

Requerido sobre si cree que se deben investigar eventuales influencias en nombramientos, Gajardo contestó: “Lo que yo creo que es fundamental es que, y por lo mismo el gobierno en qué está centrado, y en esto muy claro para la ciudadanía, por lo mismo hemos presentado una reforma constitucional que modifica el sistema de nombramiento de jueces, y de ministros de altos tribunales de justicia. ¿Y por qué hemos presentado esta reforma? Para que la ciudadanía tenga plena conciencia de que los nombramientos se realizan en conforme al mérito, en razón de las capacidades que tienen los jueces y juezas”.