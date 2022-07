Jackson e investigación de Contraloría tras acusaciones de intervencionismo: “Ojalá que el tema se despeje lo antes posible, para mostrar que son denuncias infundadas”

El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, calificó esta tarde como “infundadas” las acusaciones presentadas por personeros de derecha ante la Contraloría General de la República, en las que se afirma que el Ejecutivo estaría haciendo un eventual mal uso de fondos públicos e intervencionismo electoral, por la campaña “Chile vota informado”.

Esto luego de que la propia Contraloría determinara este martes iniciar una investigación especial en La Moneda -particularmente en la cartera de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), encabezada por la ministra Camila Vallejo- para indagar un total de 33 acusaciones presentadas al respecto ante el ente contralor.

“A nosotros nos parece perfecto que Contraloría, en el rol que le compete y el mandato que tiene a nivel constitucional, y también a nivel legal, tenga que investigar todas las denuncias que se le puedan hacer. En este caso no hay ninguna concreta, en específico, sino más bien una preocupación en el contexto de un plebiscito tan importante”, sostuvo el ministro Jackson en conversación con CNN

“Por lo tanto, para nosotros, ojalá mientras antes posible se constituya una investigación y se termine resolviendo, mejor, porque de esa manera se va a dar cuenta cómo desde el gobierno no solo hemos adoptado todas las medidas para que haya prescindencia (...), sino que también todos los recursos públicos han sido gastados conforme a la ley. Por lo tanto nosotros vamos a colaborar con todo lo que sea necesario y esperamos que lo antes posible esto pueda tener un resultado para que no genere ninguna suspicacia”, agregó el titular de la Segpres.

Consultado respecto de que la Contraloría sólo realiza una investigación especial cuando existen antecedentes fundados para efectuarla, el ministro Jackson insistió en que “la mejor noticia que podemos tener es que Contraloría pueda despejar este tema y que lo haga lo antes posible. De esa manera vamos a poder mostrar, de manera categórica, después de una resolución independiente y autónoma, que todas esas denuncias son infundadas y por lo tanto el gobierno está cumpliendo plenamente con lo que la ley lo mandata”.

Ante la pregunta de si puede asegurar a la ciudadanía si tras la investigación del ente contralor, no se dará a conocer ninguno de los ilícitos apuntados por la derecha, el secretario de Estado replicó que “si yo tuviera algún antecedente, tengo la obligación de hacer la denuncia, por lo tanto dentro de mi conocimiento tengo que asegurar que no tengo ningún antecedente. Si tuviera una respuesta distinta, tendría que, básicamente, yo hacer la denuncia, por lo tanto te puedo -al menos de todo el conocimiento que yo manejo- dar la garantía de no ha habido ningún hecho de lo que la legalidad nos permite”.