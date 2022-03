Ministro Jaime Bellolio: “El próximo gobierno tiene una tarea relevante, porque su coalición es la que tiene mayoría dentro de la Convención”

En la antesala del cambio de mando que se celebrará el 11 de marzo, y en medio de la deliberación y votación al interior de la Convención Constitucional, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, abordó este lunes el trabajo que sostiene el órgano redactor, en el marco también de las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien el domingo manifestó “preocupación” por el “rumbo” que está tomando la eventual nueva Constitución.

El 15 de febrero, el Pleno de la Convención inició el proceso de votación en general de las primeras propuestas de norma para dar forma al borrador del proyecto de la nueva Constitución y, días después, comenzó la deliberación en particular de las iniciativas contenidas en cada informe elaborado en las comisiones temáticas. El actual Mandatario, ayer en entrevista con Meganoticias, se refirió al proceso constitucional y aseguró que “se están debilitando cosas fundamentales para Chile”, como la “unidad”, el “sentido de la nación” y la “libertad de expresión”. “Yo creo que la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de emprender, son fundamentales”, complementó en esa oportunidad.

El ministro vocero de gobierno fue consultado esta mañana sobre el análisis realizado por el Presidente Piñera. Al respecto, -en conversación con Radio Universo- Bellolio planteó que “hay algunas identidades que se quieren transformar en autoritarias” en la Convención Constitucional, ya que “te dicen ‘tú puedes tener libertad de expresión salvo que...’ y te enumeran un listado interminable de cosas que no se pueden llegar a decir porque son atentatorias contra la libertad de expresión”.

“O que las personas tienen que vivir ciertas identidades que son buenas para ellos mismos, pero no por eso todas las personas tienen que vivir esas mismas, o sea, no hay libertad para proyectos de vida en donde yo pueda decidir vivir de una u otra manera, pensar de una u otra manera (...). Eso no está bien, porque la esencia de la Constitución es ponerle límites al poder, no que el poder le ponga límites a las personas”, complementó.

En ese marco, señaló que “estoy convencido que necesitamos un pacto social” al interior del órgano constituyente, y apuntó a que “el próximo gobierno (del Presidente electo Gabriel Boric) tiene una tarea relevante, porque su coalición es la que tiene mayoría dentro de la Convención”.

“Es súper importante que se involucren de forma que haya una Constitución que realmente pueda cumplir con lo que la ciudadanía quería (...), conversar con aquellas personas que están dentro de la Convención que son de su propia coalición, que lo apoyaron, que hicieron campaña con él”, comentó.

Sin embargo, el secretario de Estado precisó en que no se trata de una “intervención”, sino más bien de una “coordinación política”.

“El futuro gobierno tiene mayoría al interior de la Convención y al tener mayoría pueden dirigir varios ámbitos que permitan que haya una Constitución que nos involucre a todos y todas, porque hay muchas señales de ciertos aspectos que no quieren incorporar a algunos y hay convencionales que dicen que se ha excluido completamente le pensamiento de centroderecha. (...) Esa lógica revanchista es la que no puede ocurrir“, agregó.

Por último, también expresó a que si bien hay cosas que se han aprobado que “me parecen bien y otras que no”, “todavía falta mucho camino, entonces adelantarse hoy a un rechazo o apruebo no es lo correcto mientras no veamos todavía cómo sigue transitando el trabajo que está haciendo la Convención”.