Ministro Ossa sobre aprobación de cuarto retiro en la Cámara: “Qué lástima que Chile Vamos se haya desordenado más que aquellos diputados de oposición que fueron muy consistentes”

Ayer martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. Una iniciativa que requería de un quórum de 3/5 (93 votos) para avanzar su tramitación y que, si bien tenía los votos en dudas previo a la deliberación, finalmente fue visado con 94 votos.

18 de los votos favorables corresponde al oficialismo, mientras que dos de los votos en contra pertenecen a parlamentarios de oposición así como dos abstenciones. Un escenario que el ministro Segpres, Juan José Ossa, calificó como producto del “populismo” desencadenados por los “intereses electorales”.

“Lo que hay que ver es por qué tantos parlamentarios hace un mes decían una cosa y ahora dicen otra”, dijo Ossa en conversación con Radio Universo. “¿Por qué hay quienes decían que el cuarto retiro era malo, y después de inscribir sus candidaturas votaron a favor? Es bueno que los electores sepan cómo son sus candidatos, si son o no de palabra”, continuó.

“A diferencia de otros casos (parlamentarios de oposición) nadie nos dijo que el gobierno llegó tarde, sino ‘que el comando o que un candidato aquí o acá'. La conversación de fondo, no se dio. En las conversaciones internas solo se hablaba de lo electoral: ‘Mire ministro, tengo perfectamente claro que esto es malo para las familias pero tú comprenderás que tal fulano también va por mi distrito’...”, acusó a los diputados y diputadas del oficialismo que votaron a favor.

“Quería sembrar esta semilla porque se cuestiona al gobierno o qué significa esto para tal o cual candidato, pero me gustaría que revisáramos cómo cambia la opinión de los parlamentarios candidatos conforme pasan los días. Se ve oportunismo político”, sentenció Ossa.

Consultado por la posición del candidato presidencial Sebastián Sichel y el fuego cruzado del exministro con algunos parlamentarios de Chile Vamos, Ossa expresó que comprende la molestia, pero que “no puede ser suficiente para tomar una decisión así. Parece una cosa demasiado territorial. Es muy importante saber por qué se hacen las cosas. Me gustaría que decisiones tan importantes se funden en otras cosas”.

A juicio del ministro Segpres, fue tras el 18 de octubre de 2019 y las posterior pandemia, que se llegó a una “fiebre populista”. “El Estado no estaba preparado para enfrentar la crisis, no sabíamos cómo sería el tema de las vacunas, y claro, el tema de las ayudas pudo ser distinto. Y luego se agarró una especie de máquina en la que muchos parlamentarios presentaron retiros para posicionarse. Algunos para terminar con el sistema de pensiones, otros para fines electorales. Hay un populismo palpable, ha faltado altura de miras, sin eludir que el gobierno ha tenido distintas responsabilidades”, dijo a modo de mea culpa.

Durante el debate en sala, el diputado Tomás Fuentes fue grabado realizando una llamada telefónica en la que expresa “El comando de Sichel no me ha ayudado en nada”, entre otras frases. Circunstancias que el ministro Ossa dijo desconocer, pero a propósito de la cual se refirió a una improvisada reunión del Partido Socialista ad portas de la votación.

“Yo creo que la presión que hizo el PS fue una especie de cadena nacional, fue también muy llamativa. Quiero hacer un reconocimiento a aquellos parlamentarios de oposición que votaron conforme a sus convicciones, que no fueron oportunistas o por intereses electorales. No queda más que sacarse el sombrero y decirles ‘Qué lástima que Chile Vamos se haya desordenado más que aquellos diputados de oposición que fueron muy consistentes. Es una lástima que Chile Vamos aporte menos que ustedes a este debate o esta solución”, dijo Ossa contra su sector.

Por su parte, en entrevista con Radio Infinita, el diputado RN Tomás Fuentes, explicó que dicha conversación “Era un pelea en virtud de lo que hace Mario Desbordes en la interna de mi partido”. “Yo defiendo a (Francisco) Chahuán, defiendo a Diego Schalper, defiendo a Sebastián Sichel, defiendo a todo el mundo; Mario Desbordes me ataca en La Red el domingo, me ataca el viernes, me ataca el jueves, y nadie me defiende a mí. Eso fue (lo que pasó), que no tiene nada que ver con el cuarto retiro”, dijo explicando por qué el video fue eliminado de redes sociales horas después.

Ley corta de pensiones y reforma de pensiones

El ministro Ossa insistió en la relevancia de trabajar por mejorar las pensiones, de allí que el Ejecutivo impulsara la ley corta de pensiones y que se continué la tramitación de la reforma de pensiones en el Senado.

“Un quinto retiro era lo esperable. Ya veo que el diputado Durán se va sumar al quinto o va presentar el sexto. Es una película que hemos visto, de inconsistencia y populismo. (...) Debemos modificar las pensiones, existe posibilidad de llegar a una reforma de pensiones en un acuerdo con el Senado, pero es muy difícil avanzar en un cambio sustantivo si estamos de retiro en retiro. Si se tiene alturas de miras, se requiere un acuerdo que no está tan lejano en el Senado y se debe impulsar la ley corta de pensiones, pero lo único que no hay que hacer, es seguir impulsando retiros”, reiteró Ossa.

“Esperamos que la ley corta de pensiones esté despachada en unos días más, y estamos más que disponibles de trabajar en el proyecto que se discute en el Senado, es lo que más queremos”, dijo Ossa, quien consultado por la posibilidad de que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional, expresó: “Hemos evaluado todas las posiciones. Ahora existe un texto más definitivo a analizar y es una de las alternativas que existen”.

En la Cámara Alta esperan comenzar con la tramitación del proyecto durante la próxima semana en la Comisión de Constitución.