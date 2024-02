Minuto a minuto | El Presidente Gabriel Boric se encuentra en La Moneda desde donde se referirá al deceso de Sebastián Piñera

17:35

Karla Rubilar, exministra de Desarrollo Social y Familia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, lamentó el deceso del exmandatario.

“Estamos devastados, la noticia ha sido tremenda para todos quienes tuvimos el privilegio y el honor de conocer al presidente Sebastián Piñera. Desde lo humano, desde lo profesional, la verdad es que para nosotros esta noticia es extremadamente dolorosa”, dijo a CNN.

La exministra aseguró que Piñera fue “un hombre bueno, un trabajador incansable, un servidor público, siempre comprometido con su país. La verdad es que esta noticia nos tiene, y usted lo podrá escuchar en mi tono de voz, muy, muy afectados. Personalmente esperé hasta el último minuto la confirmación con la íntima esperanza de que esto no fuera así. Y nada, ahora lo único que le puedo transmitir es que espero de verdad que los chilenos y la chilena puedan recordarlo como lo que era: Un hombre que no descansaba pensando en cómo ayudar a Chile. Un hombre que trabajaba 24 y siempre. Un hombre que hasta el día de hoy estaba preocupado de cómo contribuir al gobierno del Presidente Boric en la tremenda tragedia que estábamos viviendo los incendios de la quinta región y otras. Quiero que lo recuerden así”.

17:30

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lamentó el deceso del exmandatario. A través de sus redes sociales, la jefa comunal indicó que, “la tristeza es muy profunda. Se nos ha ido inesperadamente el Presidente Sebastián Piñera”.

Matthei, quien fue ministra del Trabajo en el primer gobierno de Piñera, indicó que fue “un gran amigo, un gran líder. Apasionado por Chile, apasionado por la vida. No hay palabras para estos momentos, solo dar las más sinceras condolencias a Cecilia y a toda su familia”.

17:23

Renovación Nacional, partido donde Piñera fue presidente, lamentó su deceso.

La colectividad manifestó que, “con mucho pesar, lamenta el fallecimiento de Sebastián Piñera Echenique. Dos veces ex presidente de la República, ex presidente de RN entre el año 2001 y 2004 y ex senador, Sebastián Piñera deja una huella imborrable en la política chilena”.

“Su vida estuvo dedicada al servicio público, demostrando un compromiso con el bienestar de Chile y su gente. El ex presidente Piñera fue un líder que buscó constantemente unir al país, trascendiendo diferencias políticas para trabajar por el bien común. En estos momentos de duelo, extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, indicaron en un comunicado.

17:21

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, lamentó el deceso del expresidente Sebastián Piñera.

“Con profundo pesar nos sumamos al dolor por el fallecimiento del Presidente Sebastián Piñera Echenique y enviamos nuestro abrazo afectuoso a su familia y cercanos. Un privilegio haber trabajado con el líder más notable que ha tenido nuestro sector en su historia”, escribió el timonel de la UDI en su cuenta de X.

Junto con ello, señaló que el exmandatario tenía “una capacidad de trabajo e inteligencia superiores. Una pérdida irreparable. Mis más sentidas condolencias a su familia. Chile lo echará mucho de menos. Con agradecimiento, qué en paz descanse Presidente Piñera”.

17:18

El Presidente Gabriel Boric se encuentra en el Palacio de La Moneda, desde donde se referirá al deceso del exmandatario, según confirmaron fuentes a La Tercera.

17:14

El Partido Republicano lamentó la muerte del exmandatario.

A través de un comunicado, expresaron que tanto la colectividad como sus bancadas de diputados y senadores, lamentan “profundamente el fallecimiento del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, en un accidente el día de hoy”.

“El ex Presidente Piñera era un profundo creyente en Dios y fue un servidor público de excepción, que dedicó gran parte de su vida a servir a Chile, primero como senador y luego como Presidente de la República, en dos oportunidades. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y ex colaboradores. Nos unimos en su dolor y rogaremos por el descanso de su alma”, indicaron.

17:13

Según fuentes conocedoras de las primeras diligencias ligadas al accidente, la fiscal Tatiana Esquivel instruyó labores a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI de Valdivia.

Video muestra al helicóptero accidentado en Lago Ranco.

17:11

La presidenta del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic, se refirió al deceso del expresidente.

“Quiero transmitir el profundo pesar como presidenta del Partido Socialista de Chile, por el terrible accidente del Presidente Sebastián Piñera, nuestro país está de luto, nuestra democracia esta de luto. Quiero entregar las condolencias a su señora Cecilia Morel, a sus hijos e hijas por esta terrible noticia, como hija comprendo el dolor de la familia. También entregar mis condolencias al presidente de Renovación Nacional, Senador Galilea, a las y los militantes de su partido nuestro acompañamiento en estos momentos. La figura del Presidente Piñera estará en la historia de nuestro país y como senadora y presidenta del PS entiendo el dolor que sienten las y los chilenos”, indicó.

17:09

El exabanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, lamentó el fallecimiento de Piñera.

17:07

El Partido Por la Democracia lamentó el deceso del exmandatario y envió sus condolencias a la familia.

“Más allá de nuestras legítimas diferencias, reconocemos en él a un demócrata de talante conciliador y valoramos su contribución al desarrollo democrático y social de Chile durante sus dos mandatos presidenciales. En estos momentos difíciles, llamamos a la unidad nacional para afrontar juntos los dolorosos momentos que está viviendo nuestro país, sumándonos a los duelos nacionales decretados por el Gobierno de Chile”, indicaron.

17:04

El gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, lamentó el fallecimiento del expresidente y anunciaron duelo nacional.

Además, el Presidente Gabriel Boric instruyó un funeral de Estado.

16:59

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refiere al deceso del expresidente.

“Hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia, a sus cercanos pero también a todas las chilenas y chilenos porque Sebastián Piñera fue Presidente democrático de Chile en dos oportunidades y tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”, indicó la secretaria de Estado.

16:56

Desde la Oficina del expresidente Sebastián Piñera comunicaron oficialmente su deceso.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 06 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la Región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas”, indicaron en un breve comunicado.

16:54

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina se enteró en medio de una sesión del deceso del expresidente Piñera, en la instancia hicieron un minuto de silencio.

16:52

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, lamentó el deceso del expresidente. “Tristeza inmensa por la muerte de mi querido amigo Sebastián Piñera. Buena gente, comprometido como nadie con Chile y con los valores de la libertad y la democracia en América Latina”, escribió el exmandatario.

“Realmente es una pérdida total, irremplazable. Hoy despido a un amigo y a un dirigente notable. Todo mi cariño para su familia”, indicó el expresidente trasandino.

16:49

Imágenes de la Armada en el Lago Ranco, tras el accidente que sufrió el expresidente.

16:45

La directiva nacional del Partido Amarillos por Chile lamentó el deceso del exmandatario. “El partido Movimiento Amarillos por Chile lamenta profundamente el deceso del expresidente de la república Sebastián Piñera. Su partida es muy desafortunada en momentos en que el país requiere de todos sus talentos para afrontar serias dificultades en diferentes planos de la vida social”, indicaron.

Asimismo, valoraron “inmensamente el compromiso democrático que lo tuvo como protagonista de la campaña por la recuperación de la democracia y lo llevó dos veces a la presidencia de la república. En momentos difíciles de su última presidencia optó por el diálogo y la salida política a una crisis que amenazaba nuestra democracia y los valores republicanos”, señalaron.

La colectividad envió sus condolencias a la familia del expresidente, así como su “respeto en estos momentos de dolor”.

16:43

Desde Argentina, la Oficina del Presidente Javier Milei, lamentó el fallecimiento de Sebastián Piñera. “En nombre del Estado Argentino, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo chileno”, indicaron.

16:39

El exabanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, lamentó la muerte del exmandatario: “Se va un líder que quería y creía en Chile”, fue parte de lo que escribió en su cuenta de la red social X.

16:36

La diputada comunista, Marisela Santibáñez, también se refirió a la muerte del expresidente.

16:30

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió al deceso del exmandatario.

16:20

El Presidente Gabriel Boric, que se encontraba en la Región de Valparaíso, en el marco de los incendios forestales que afectaron la zona, se dirige a La Moneda.

El expresidente Sebastián Piñera (74) falleció la tarde de este martes en un accidente de helicóptero en la comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos. Según confirmaron fuentes de gobierno a La Tercera, en la aeronave viajaban cuatro personas, tres de ellas fueron encontradas por equipos de emergencia.

La Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero, el que se encuentra sumergido a 40 metros de profundidad.

Desde el gobierno, se referirán a la situación una vez finalicen las pericias de la Armada. De momento, se sabe que uno de los tripulantes está desaparecido.

El hecho se produjo en el sector Iliue. Carabineros recibió un reporte a las 14.57, dando cuenta del accidente. Los primeros en llegar fueron la policía uniformada y la Armada.

El exjefe de Estado había acudido a almorzar a la casa del empresario José Cox. La aeronave alcanzó a avanzar unos metros, pero perdió el control cerca de la orilla. En el lugar se encuentra la Armada, Bomberos, Carabineros y el Samu.