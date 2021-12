Mirosevic por fórmula de anillos de poder para incorporar otras fuerzas al futuro gobierno: “Expresa muy mal, de manera un poco excluyente el diseño que ellos tienen”

El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic anunció que la semana próxima, tras las fiestas de fin de año, se concretaría la reunión de su tienda con el Presidente electo Gabriel Boric.

En entrevista con radio Universo el parlamentario opositor abordó la incomodidad en partidos que apoyaron en el balotaje al abanderado de Apruebo Dignidad por la reunión que sostuvo con el timonel de Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y reconoció que hubo molestia por la “filtración” del concepto de anillos de poder, respecto a la participación de partidos en el futuro gobierno.

“Conversamos hace unos días con el Presidente electo y quedamos de reunirnos, después de las fiestas, probablemente lunes o martes vamos a tener un encuentro con él. Ahora, no somos de los que estamos ansiosos, hemos tenido conversaciones con él permanentes”, dijo.

Consultado por la “ansiedad” que habría en el sector por acceder a encuentros con el futuro gobernante, en lugar de citas con Giorgio Jackson e Izkia Siches, Mirosevic dijo que no era algo que haya notado.

“Yo no he visto a los partidos de centroizquierda, por ejemplo, pidiendo entrar al gobierno. No he notado esa ansiedad”, dijo.

Pese a ello, acotó que “lo que sí hay molestia respecto de esta filtración, porque así nos aclararon ayer que se trató de una filtración, del tema de los anillos”.

“Expresa muy mal, de manera un poco excluyente el diseño que ellos tienen. Ahí hubo molestia en el sentido de no entender el porqué de esas excusiones”, señaló.

En la fórmula que se consideró en Apruebo Dignidad para incorporar a otras fuerzas en el gabinete, el PS accedería a ministerios y el resto de las colectividades de la ex Concertación entrarían a otros cargos dentro del gobierno, en otros anillos de la administración.

“No logro entender, por ejemplo, por qué el Partido Socialista está en ese anillo”, reconoció Mirosevic, cuestionando la fórmula de anillos.

“Aquellos que la inventaron son los que tienen que hacer una defensa de esa teoría, yo no la inventé, no la comparto, no logro entenderla del todo. No creo que construya mayorías, ese es mi problema, más bien ha generado un disgusto en los partidos, no en nuestro caso, porque nosotros prescindimos de participar del gobierno”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que “lo que sí noto en el ambiente en general es una excesiva preocupación por los nombres del gabinete, cuestión que yo no comparto porque creo que los nombres son importantes, pero más importante es la hoja de ruta de las reformas que el gobierno va a llevar a cabo y es muy necesario que nos pongamos de acuerdo”.

Mirosevic advirtió que “Apruebo Dignidad no es suficiente para gobernar y el peor error que podría cometer la propia coalición del Presidente es empujar al Presidente a una especie de sectarismo” y que la teoría de los anillos es “una primera alerta”.

Pese a ello, señaló que “si es que hay sectarismo en la coalición del Presidente, estoy seguro que no sería por el propio Gabriel Boric, eso lo descarto”.

“Son los propios partidos de su coalición los que deben comportarse acorde y en consecuencia al momento histórico”, expresó.