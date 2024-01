Tensión en el Senado por aplazamiento de votación de proyecto que permite a presos por causas de DD.HH. cumplir condenas en sus casas

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el Senado luego de que fuera postergada la votación del proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas que cumplen ciertos criterios, como padecer una enfermedad terminal, un menoscabo físico grave, o que hayan cumplido una determinada edad.

El objetivo de la iniciativa es permitir que dicho grupo de personas pudiera cumplir penas desde sus domicilios. Desde el oficialismo, apuntan que una normativa de esta naturaleza -que en cuanto al criterio de edad aplicaría para hombres desde los 70 años y para mujeres a partir de los 65 años- permitiría que presos por causas de derechos humanos -como los de Punta Peuco- puedan cumplir los últimos años de sus condenas en arresto domiciliario, acusando que generaba “impunidad”.

La decisión de poner en tabla la iniciativa -impulsada por Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel (RN) y Enrique Van Rysselberghe (UDI)- se adoptó en la reunión de comités del lunes, con respaldo de toda la derecha y el voto en contra de los comités del PS, del PPD- Independientes, de la DC-Independientes y del PC.

Además, a esa instancia, desde donde emanó la propuesta, no asistieron los oficialistas Juan Ignacio Latorre (RD) ni Esteban Velásquez (FREVS), tampoco los representantes de Demócratas, partido que antes se habían manifestado en contra. Al respecto, el senador José Miguel Insulza (PS) cuestionó a quienes se ausentaron en la toma de esta decisión.

“Cada comité vota por el numero de miembros que tiene. Por lo tanto, cuando alguien no asiste o llega tarde simplemente se produce una votación como la que se produjo. Yo creo que sería lamentable que este proyecto se discutiera siquiera, pero tengo que reconocer que la falla en realidad está en que se votó en comité”, expresó en esa ocasión.

Esta jornada, en la sesión en sala, ya entrada la discusión y luego de que varios parlamentarios del oficialismo manifestaran su rechazo al proyecto, el senador del comité republicano Rojo Edwards solicitó una “segunda discusión” de la iniciativa, acogiéndose al artículo 129 del reglamento de la Cámara Alta.

“Tendrán segunda discusión todos los asuntos sometidos a la consideración del Senado, cuando lo requiera un Comité”, indica la norma invocada, donde se agrega que “no habrá lugar a este derecho cuando su ejercicio pueda perjudicar el despacho del asunto dentro del plazo constitucional, legal o reglamentario, establecido para su resolución”.

El secretario del Senado, Raúl Guzmán, al ser consultado desde el oficialismo si era válida la petición, afirmó que esta era correcta, al no tener el proyecto urgencia establecida alguna.

“Esto va a quedar para el momento que lo decidan los comités, no va a quedar para mañana”, agregó el vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla.

Tras los dichos del falangista, el senador José Miguel Insulza (PS), al no quedar conforme con esta interpretación, llamó nuevamente a Guzmán para que se pronunciara sobre cuándo se tendría que realizar la votación, volviéndose a ratificar que la segunda discusión solicitada queda para cuando los comités la pongan en tabla.

La senadora Isabel Allende (PS) solicitó la palabra y manifestó su molestia ante la situación. “Me da dolor y vergüenza lo que está pasando. Dolor por todas las organizaciones de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, de ejecutados que nos acompañan” y acusó a la oposición de utilizar “cualquier expediente” para dilatar la votación.

“Hoy no tienen los votos, digamos la verdad. No les importa el contenido, no importa lo que aquí se presentó, aquí lo que importa es que ustedes ven que se les va a rechazar el proyecto, y yo le pregunto entonces a la mesa cuál es en definitiva su interpretación. Vamos a tener reunión de comité, vamos a poder sesionar en cuatro otras más o lo vamos a hacer el día de mañana”, agregó Allende.

Tras ratificar que se tendrá que poner el proyecto en tabla en reunión de comité, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, manifestó que “la segunda discusión no omite que termine la primera discusión, la que podemos seguir discutiendo”. El gremialista terminó suspendiendo por algunos minutos la discusión debido a gritos provenientes desde la tribuna en protesta ante la situación.

Tras restablecerse la primera discusión, y darse por finalizada, se realizó una reunión de comités, donde se acordó votar el proyecto mañana, sin fundamento de los votos.