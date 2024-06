Monsalve contradice a Juan Andrés Lagos y afirma que le comunicó personalmente la decisión de removerlo de Interior

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió la tarde de este jueves a la controversia por desvinculación del asesor Juan Andrés Lagos (PC).

Desde La Moneda, la autoridad de gobierno señaló: “En materia laboral tengo una práctica más allá del rol que me corresponde hoy día como subsecretario del Interior: Todas las personas que dependen directamente de mí, siempre hablo con ellas previo a contratarlas. Y si en algún momento considero necesario terminar esa relación laboral, siempre hablo con ellos previo a terminar esa relación. No hay excepción al respecto, ninguna”.

Monsalve sostuvo que “durante estos días se han producido varios cambios al interior de la Subsecretaría del Interior. Uno a nivel de asesores, dos a nivel de jefe de división”.

“Son cargos que dependen directamente de mí. Y por tanto, con todas esas personas antes de contratarlas siempre hablé (con ellas) y antes de que se termine el contrato siempre hablé con todas ellas”, expresó.

27/06/2024 MANUEL MONSALVE, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En cuanto a las razones para remover a la figura del Partido Comunista del cargo de asesor de la subsecretaría, dijo: “Las decisiones tienen un solo fin. Los roles que cumple la subsecretaría del Interior son extraordinariamente relevantes para el país. Y todas las decisiones que toman las subsecretarias del Interior son pensando en cumplir las funciones del gobierno”.

Y luego agregó: “Cumplir bien esas funciones, porque para el país son extraordinariamente importantes. Siempre las razones van a ser esas, no hay ninguna otra razón”.

Previo a estas declaraciones de Monsalve, en privado en La Moneda aseguraban que el martes Lagos visitó el palacio presidencial -algo que no hacía todos los días por su condición de contratado a honorarios- y tuvo una conversación con el subsecretario, en la que había otros asesores, en que se zanjó su salida.

La narrativa de Palacio y del subsecretario difiere de los dichos del ahora exasesor y también de la cúpula del PC representada por su presidente Lautaro Carmona.

Esta mañana, Lagos se refirió por primera vez a su remoción en diálogo con Radio Nuevo Mundo y relató los días previos. “Para ser estrictamente riguroso, yo en las semanas pasadas tuve intercambio, a propósito de esta presión que se generó y se venía generando desde la derecha”, partió señalando.

Juan Andrés Lagos. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

Incluso, agregó, “ahí se hizo todo un procedimiento de trabajo para que toda esta presión no dañara el trabajo de la Subsecretaría en particular”.

“Pero a mí nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida. Eso no se me dijo”, afirmó.

Carmona, en tanto, en un punto de prensa desde la sede de la colectividad -flanqueado por el propio Lagos- aseguró que no estaba al tanto de la decisión y que se enteró de la noticia por la prensa, es decir, tras la publicación de La Tercera de este miércoles.

Es más, el timonel elevó el tono e indicó que “en estas 24 horas todavía no tengo ninguna explicación. Insisto, no es obligación, es solo si uno quiere. Una explicación al que está a cargo del PC, que es la condición de la militancia de Juan Andrés Lagos, y que de eso se hizo todo un debate público, particularmente de parte de la derecha, exigiendo incluso la salida por su condición de comunista”.