Moreira y Castro adelantan votos que permiten aprobar el retiro del 10% de fondos AFP en el Senado

Una conversación telefónica sostuvo la mañana de este viernes el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, con el senador UDI David Sandoval, uno de los parlamentarios que se encuentran en reflexión respecto del proyecto que permite el retiro del 10% del fondo de pensiones, que comenzó a discutirse ayer en el Senado y que podría votarse en sala el miércoles de esta semana.

El diálogo es parte de las gestiones que ha reforzado el Ejecutivo tras la doble derrota que sufrió en la Cámara de Diputados -en la votación en general y luego en la particular- gracias a los votos de 13 diputados de Chile Vamos.

En el Senado la oposición solo necesita de dos apoyos oficialistas para lograr el quórum de 26 votos, por lo que la apuesta del Ejecutivo hasta ayer era evitar descuelgues que propicien una nueva derrota.

Sin embargo, pese a las gestiones, anoche los senadores Iván Moreira (UDI) y Juan Castro (RN) adelantaron que respaldarán el proyecto impulsado por la oposición.

El primero en dar a conocer su voto fue el legislador gremialista, quien convocó a un punto de prensa para solidarizar con los diputados que renunciaron a su partido (ver recuadro) y anunciar que, al igual que ellos, también votará a favor del retiro del 10% de los ahorros previsionales.

“Mi voto es un acto humanitario. No es ideológico. Mi decisión la he tomado como cristiano, por el sufrimiento de muchos chilenos”, dijo Moreira.

El legislador, en todo caso, señaló que apoyará solo el retiro de los fondos en aquellos casos en que la gente lo necesite, y que para ello presentará una indicación al proyecto aprobado por la Cámara. Esta postura es compartida por algunos senadores de oposición, como el DC Jorge Pizarro.

Además, Moreira dijo creer que, por conocer sus “sentimientos y convicciones”, los senadores de Chile Vamos Juan Castro (RN), David Sandoval (UDI), José Miguel Durana (UDI) y Manuel José Ossandón (RN), también respaldarían el retiro de los fondos.

Justamente Castro también adelantó su postura, horas después, en Twitter. “Confirmado: Vamos a favor del retiro del 10%”, fue el mensaje del senador de RN.

Consultado por La Tecerra, Castro agregó que “hay una clase media que no ha recibido ningún beneficio, la gente lo está pasando mal y merece tener la posibilidad de sacar sus pensiones. No hay margen para esperar la propuesta del gobierno, porque no es buena. Son muchas las personas que no están recibiendo los beneficios”.

Castro no aludió a eventuales limitaciones para el retiro, como hizo su par de la UDI. Y en el oficialismo comentan que Moreira estaría trabajando en conjunto con Durana y Sandoval posibles enmiendas al proyecto despachado desde la Cámara.

Por su parte, el senador Durana dijo este viernes que se mantiene en reflexión. “Tomaré la mejor decisión pensando en las personas que lo estan pasando mal, estamos en una situación de emergencia por esta pandemia y en ningún caso puede ser considerado tener una posición ideológica cuando se trata ayudar a las personas transversalmente”, afirmó.

Gobierno dispuesto a mejorar su plan

Considerando que la votación en la Cámara Alta se concretaría el miércoles, el ministro Alvarado y sus pares de Interior, Gonzalo Blumel, y Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, han mantenido conversaciones con el oficialismo y también la oposición.

De hecho, los tres ministros se reunieron este viernes con los jefes de comité de Chile Vamos. En esa cita, los parlamentarios insistieron en que se deben mejorar dos aspectos de las medidas ofrecidas por el gobierno para la clase media: facilitar el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y eliminar restricciones a la entrega del bono de $ 500.000.

En ambas cosas, el Ejecutivo estaría disponible a mejorar su oferta. Los secretarios de Estado acordaron hacerles llegar a los senadores una propuesta y dejaron abierta la opción de reunirse durante el fin de semana. “Tenemos sobre la mesa alternativas que, incluso, se pueden mejorar”, dijo ayer Alvarado.

En la oposición, en tanto, también anunciaron ayer que ingresarían indicaciones al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP durante la discusión en la Comisión de Constitución del Senado, instancia que este lunes tiene previsto votar el texto hasta su total despacho a la sala.