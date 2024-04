Municipales: Bellolio (UDI) da “por sentado” que es el candidato de Chile Vamos en Providencia

El exministro de la Secretaría General de Gobierno en el segundo mandato de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), se refirió a la decisión de Chile Vamos de no realizar primarias en Providencia, pese a que él -el miércoles, día en que vencía el plazo- sí se inscribió para competir.

“Me dejaron plantado”

“Me dejaron plantado. La verdad es que finalmente no se inscribió la primaria en Providencia, se necesitan dos candidatos, yo me inscribí, porque la oposición no puede darse el lujo de ir desunido en distintas partes de Chile. La vez pasada nos fue muy mal, hoy es necesario poder recuperar muchas más comunas para ofrecer esa gobernabilidad y esas certezas hacia futuro”, explicó en La mañana de Agricultura.

El exdiputado UDI sería el “elegido” de la actual jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien la semana pasada comunicó que no irá a la reelección. Si bien en Chile Vamos se había planteado el uso de primarias en la comuna, el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, sostuvo que las cartas de su partido, los exministros Cristián Monckeberg y Nicolás Monckeberg, determinaron que una primaria no era conveniente y que se debía usar otro mecanismo, como por ejemplo una encuesta.

Bellolio, quien también fue entrevistado por Radio Cooperativa, explicó en ese medio que “la vía para resolver los distintos candidatos en las comunas, cuando hay más de una candidatura son las primarias, y a mí se me había desafiado a ello, y yo fui y me inscribí”.

“Sin embargo, no se inscribió nadie más, con lo cual, yo doy por sentado que hay un consentimiento por parte de la coalición de que yo soy el candidato”, agregó.

De todas maneras, mencionó que las candidaturas oficiales se inscriben en julio, ya que el hecho de que se haya inscrito a una primaria que finalmente no se va a realizar, no significa que “la ganó”.