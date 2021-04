Narváez descarta llevar un único candidato entre PPD y PS mediante encuestas: “Ya había un acuerdo y luego eso cambió por alguna razón por parte del PPD”

La disyuntiva entre el PPD y el PS respecto a definir o no un único candidato que los represente como conglomerado en las Primarias presidenciales, sigue sin lograr acuerdo.

Luego que el comando de Heraldo Muñoz, candidato presidencial del PPD, desechó la idea de una primaria con Paula Narváez, candidata del PS; el pasado martes 6 de abril la tienda socialista emitió un comunicado en el que, junto con lamentar la decisión del timonel del PPD, los instaron a que el candidato único fuese definido por el resultado de las colectividades en los comicios del 4 de julio.

Desde el PPD, en tanto, respondieron que “esperarnos podamos arribar a una candidatura presidencial única del sector para llegar a la papeleta en noviembre próximo(...) Por eso hemos propuesto distintos mecanismos para definir una candidatura única PPD-PS, como por ejemplo una Encuesta Nacional y otros”.

Esta mañana, en conversación con Radio Concierto, Paula Narváez expresó su rechazo hacia la posibilidad de resolver un abanderado único entre PS y PPD a partir de lo que indiquen las encuestas. “Antes de que yo dijera que era precandidata o que el partido me ungiera, ya había un acuerdo entre el PS y el PPD de llevar un candidato único y luego eso cambió por alguna razón por parte del PPD”, dijo Narváez.

“Entonces se abrió la conversación y hubo otra reunión donde se acordó a firme que habría un solo candidato o candidata de este sector. Y luego vino la situación del cambio de las elecciones producto de la pandemia, entonces ese también es un contexto que tenemos que mirar, hay que ser realistas”, agregó la abanderada socialista haciendo referencia a la postergación de los comicios para el 15 y 16 de mayo, cambiando así el tren electoral.

“Yo descarto la encuesta. Me parece absurdo que en una democracia la definición de un candidato o candidata pase por una encuesta. No es un mecanismo que tenga las mínimas condiciones de transparencia (…) no es un tema de cómo crea yo que me pueda ir en una encuesta, el tema es si es un instrumento en una democracia para definir un candidato y a mi me parece que no”, dijo la exministra vocera de gobierno.

Por otro lado, no descarta acordar otras fórmulas entre el PS y el PPD. “Se había hablado de una convención presidencial entre ambos partidos y por supuesto está la posibilidad de que lleguemos ambos a la primaria legal. Yo me adapto a cualquier escenario, menos a las encuestas”.

Desmarcarse de la imagen de Michelle Bachelet

El sábado 20 de marzo, Narváez sostuvo una reunión con diputados y senadores de su partido para abordar el rumbo de su campaña. Una instancia tensa en la que recibió recriminaciones por la ausencia de diseño político en su campaña y una falta de capacidad para instalar temas en la agenda.

“Esta campaña no es la de Bachelet”, le advirtieron para explicitar que -a su juicio- el modelo de comando utilizado por Bachelet en sus campañas no es aplicable a su proyecto.

“Me da la impresión que ha sido una lectura que se ha querido exacerbar para perjudicar este proyecto”, dijo la candidata socialista en conversación con Radio Concierto.

“Creo que no tiene mucho asidero y, por lo tanto, no me quedo pegada en ello. Soy una persona distinta a la Presidenta Bachelet, ya no soy su vocera, ese gobierno ya pasó, terminó y hoy estamos en otro momento”, concluyó Narváez.