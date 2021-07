Narváez no descarta acuerdo con Boric en una eventual segunda vuelta

Hace 3 horas

Foto: Agencia Uno

La candidata presidencial del PS además descartó bajar su candidatura. Al ser consultada por críticas que habría en su propio sector a su postulación, aseguró: “esas personas no sé quienes son y sí son de mi partido que me lo digan en la cara, no tengo ningún problema porque yo no estoy aquí por mí, no llegue aquí por mí”, agregando eso sí que “este es un proyecto colectivo que nació a contrapelo de la cúpula y eso hace que todo sea más complejo”.