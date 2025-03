Nicolás Cataldo y carta presidencial del PC: “La ministra Jara puede asumir esa tarea”

¿Su partido debería tener un candidato propio?

La reflexión que ha habido, al menos la que yo conozco, porque obviamente con mi calidad de ministro no participo de todo el debate, el partido está abierto a alternativas que impliquen no necesariamente llevar un candidato propio. Lo que estoy diciendo es que está abierto a un escenario en el que hay que leer muy bien qué es lo que está ocurriendo.

¿Cómo evalúa que Daniel Jadue sea una opción?

Eso no lo podemos evitar, Daniel Jadue está ahí. Sin embargo, el debate que hemos tenido hasta ahora no ha sido de nombres, sino que ha sido de análisis político de la coyuntura.

Considerando su situación judicial, ¿no ve inconvenientes?

Es que eso es ficción, no lo sé, no lo sé de verdad, porque no me he puesto en ese escenario aún, analizarlo en detalle. Lo primero es saber cómo lo evalúa él, más allá de que efectivamente él ya planteó su disposición.

Cuando se menciona una posible postulación, otros miembros de la coalición la rechazan o se distancian.

Bueno, eso es lo que tendrá que analizar colectivamente el partido, sin duda.

Hay más nombres…

Por suerte hay más nombres, porque es un partido que tiene una gran variedad de alternativas y eso es algo positivo.

¿Ve en la ministra Jeannette Jara características para encabezar el proyecto político?

Hay mucha gente capacitada para ello, incluyendo la ministra Jara, sin duda. Yo creo que ha tenido la capacidad de poder ir construyendo acuerdos, de ir generando condiciones donde cada vez se veía menos probable que se construyeran esos acuerdos. Me ha tocado estar en distintos espacios donde me da la impresión que hay una valoración social a su rol. Por lo tanto yo creo que la ministra Jara puede asumir esa tarea. No sé si ya está disponible, tampoco sé si el partido está en ese análisis, pero es un nombre que surge hace mucho tiempo. Yo creo que así como ella hay otros nombres que también podrían asumir el desafío de ser presidenciables, no solamente dentro del partido, sino que también dentro del gobierno, y bueno, la primera que tomó esa decisión fue la ministra Tohá.

¿No cree que el Presidente Boric en la despedida de Carolina Tohá mostró que está a favor de ella?

Fue una despedida bien emotiva y el Presidente hizo lo que genuinamente sintió. Quizás algunos lo interpretan de una forma distinta, casi como una proclamación, pero la verdad es que el Presidente actuó con cariño, con agradecimiento a la tarea desempeñada por la ministra Tohá. Pero si hay un candidato o candidata del PC, mi candidato va a ser el candidato del PC. Y si la exministra termina siendo la candidata del sector, a través del proceso que se defina tener, será probablemente mi candidata también.

Y si el partido decide proclamar a Daniel Jadue, ¿igual lo apoyará?

Claro, sin duda. El partido es soberano de tomar esa decisión. No sé cuál es la deliberación y el partido si se vuelve una candidatura A, B o C, eso es obligatorio para un militante del partido, a menos que uno decida dejar de estar en ese partido. Pero en este caso yo no tengo ninguna duda de que el partido tiene la sabiduría de tomar la mejor decisión.