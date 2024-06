Nicolás Preuss, consejero nacional DC: “El partido debe evaluar un acuerdo electoral hacia el centro, con Demócratas, Amarillos y ojalá con el PPD”

El domingo pasado, la Democracia Cristiana (DC) se consagró como la gran perdedora de las elecciones primarias. De las 18 comunas a las que postularon, ganaron en tres. Y perdieron Peñalolén, uno de los cuatro municipios que es considerado emblemático por ellos: estuvo en sus manos desde 2004.

Con esos datos sobre la mesa, el consejero nacional Nicolás Preuss sostiene que el resultado de las elecciones de octubre será malo para la DC. Por lo mismo, hace una propuesta: enfrentar los próximos desafíos electorales con sus aliados de la ex Concertación, que hoy están en Amarillos y Demócratas.

Al partido no le fue bien en las primarias. ¿Cómo interpreta el resultado?

Es un mal resultado. Hay dos facciones en el partido: una que ha tratado de tapar el sol con un dedo, que han posicionado la victoria en La Granja como el escudo de este mal resultado, y hay otra posición, donde estoy yo, Rodrigo Albornoz, Humberto Sanhueza, Ana María Hernández y varios consejeros más, que hemos dicho que no es así, que fue un mal resultado. Lo que sucedió acá es que fueron todos contra la DC. Cuando hay un candidato DC que se enfrenta a uno del Frente Amplio o del Partido Comunista, los dirigentes y el electorado del Socialismo Democrático, que son nuestros socios más cercanos, deciden por los candidatos de la izquierda.

¿Diría que están en una crisis?

Ad portas de una, entendiendo que no hemos estado tomando las decisiones correctas. Obtuvimos un 3,76% de los votos en la última de consejeros constitucionales... Cuando Fuad Chahin era el presidente del partido, competimos en 53 comunas y ganamos 28: una electividad de cerca del 50%. Ahora nuestra tasa de electividad fue del 15%.

¿Les jugó en contra la indefinición del partido? No son oficialismo ni oposición, eso puede ser confuso para los votantes.

Estamos en el peor de los mundos: no somos ni gobierno ni oposición. La tesis de Alberto Undurraga, el presidente del partido, de esta colaboración, yo creo que no se entiende. Hemos perdido buena parte de nuestro electorado que nos castiga por tener alianzas con la izquierda y el PC. Nuestro electorado más fiel ve que estamos disminuidos, que no formamos parte de este gobierno, que no tomamos decisiones. La DC hoy día es muy poco sexy, no tiene nada que ofrecer.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Infiero que es partidario de que la DC se defina como opositora al gobierno del Presidente Boric...

Totalmente. Este es un gobierno que no está teniendo un buen resultado. Yo creo que debemos tomar la decisión de ser un partido de oposición. Lamentablemente, hasta el día de hoy, esa opción ha sido minoritaria en el Consejo.

¿Qué se juega la DC en las elecciones de octubre?

La constitución legal. El 27 de octubre no define el umbral necesario del 5% para mantener la continuidad legal, pero si uno extrapola los resultados, lo más probable es que tengamos una gran pérdida. Nos juzgamos absolutamente todo.

La existencia.

Sí. Somos probablemente el partido más importante de los últimos cien años de la democracia en Chile y hoy día no estamos dando el ancho. No tenemos una estrategia y tenemos que redefinir nuestras políticas de alianza. De lo contrario, estamos absolutamente sentenciado a tener un mal resultado en 2025.

¿Fue un error, entonces, integrar este pacto con los partidos de gobierno?

A la luz de los resultados del domingo, yo diría que fue una decisión apresurada. Mi impresión es que todavía estamos a tiempo de reformular nuestra estrategia. El partido debe volver a evaluar un acuerdo más hacia el centro, con Demócratas, Amarillos y ojalá con el PPD o una parte de ellos. Esto lo digo entendiendo que los resultados en octubre no van a ser los mejores. Tenemos que ser una opción de centro, centroizquierda, con raigambre concertacionista. La DC en un pacto parlamentario con la izquierda va a tener un resultado menor al 5% y va a desaparecer. Esa es la realidad.

¿Para gobernadores también es opción?

Lo ideal es que el partido lleve 16 candidaturas en todo Chile. Aquellos que no resultan electos, van a ser candidatos competitivos a diputado para defendernos en la necesidad de tener el 5%.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Ha socializado esta postura con otros consejeros, con la directiva?

Lo hemos conversado con el presidente metropolitano, Rodrigo Albornoz; con la vicepresidenta Ana María Hernández; con los consejeros Humberto Sanhueza, Marcial Silva, con el presidente regional de Los Ríos y varios más. Han mostrado la necesidad de cambiar la brújula porque vemos que esta nos va a llevar al desfalco. La realidad es que hoy día no somos mayoría en el Consejo.

¿Se lo ha planteado a los Amarillos, a los Demócratas?

No he tenido una conversación con ellos.

¿Es factible este pacto? Buena parte de los Demócratas y los Amarillos renunciaron en malos términos a la DC.

Sobre todo en Demócratas, existen muchas situaciones no resueltas entre parlamentarios y dirigentes de la DC. Hay una fricción propia de la separación, pero nuestro electorado es muy similar, prácticamente el mismo. Si se logra romper esas fricciones, lo más lógico es que quienes apuntamos a una visión país similar y a un electorado similar, podamos confluir en una primaria presidencial y una lista parlamentaria.

Más allá del pacto, ¿a la DC le cabe alguna autocrítica por el resultado que tuvieron?

Totalmente. Fallamos en varias cosas. Uno se da cuenta de que el Frente Amplio y el PC se pusieron de acuerdo en muchas de las comunas, lo mismo hizo el Socialismo Democrático. Nosotros no, nosotros competimos por competir. Tomamos malas decisiones. Nuestro equipo negociador, al parecer, mostró infantilidad y poco conocimiento.