“No bastan buenas intenciones, hay que escuchar a la calle”: Daniel Jadue arremete nuevamente e insta a “apurar” la reforma tributaria y de pensiones

En menos de 24 horas, el alcalde Recoleta, Daniel Jadue (PC), volvió a utilizar sus redes sociales para opinar sobre la contingencia política nacional.

A través de Twitter, el jefe comunal que se encuentra en Venezuela participando del Foro Internacional contra el Fascismo, instó a “apurar” la reforma tributaria y de pensiones.

“Dramas de la gente son del día a día, son el pedir fiado en el almacén de la esquina, el pedir prestado al vecino o al familiar”, comenzó diciendo el alcalde en la red social.

Y agregó: “No bastan buenas intenciones, hay que escuchar a la calle y mirar una política robusta de soluciones reales y duraderas como cambiar las condiciones actuales, aumentar sueldos, apurar reforma tributaria y de pensiones”.

Ayer, en tanto, a través de la misma plataforma, el alcalde de Recoleta criticó directamente el proyecto alternativo de retiro de fondos impulsado por el gobierno de Gabriel Boric.

Jadue aseguró que el “proyecto de retiro con fines específicos más parece un salvataje al sector financiero que a las necesidades ciudadanas”, y apuntó a que las “alzas en los precios no son necesariamente consecuencia de los retiros, sino pura especulación”. “¡Hay que escuchar a la gente!”.

Palabras que le valieron cuestionamientos por parte de militantes de su mismo partido. Es así como la diputada del PC, Karol Cariola aseguró que “el alcaldes Jadue tiene derecho a tener sus opiniones, yo no las comparto, la bancada del PC tomó una decisión como bancada de respaldar el proyecto porque por lo demás yo le quiero decir que las deudas comerciales jamás se le han pagado al vecino ni al quiosco de la esquina, se pagan en casas comerciales”.

Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto el alcalde en las últimas horas. Ayer se dio a conocer su intervención en el Foro Internacional contra el Fascismo, donde criticó a Lagos, alabó a las FF.AA. venezolanas y rechazó violaciones a los DD.HH. en Chile.

En un intercambio de palabras con Nicolás Maduro, Jadue declaró que “hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir (...) y quiero decir que estoy muy bien impresionado porque en mi país nunca hemos visto que un violador de DD.HH. sea perseguido por la justicia; nunca en mi país han encarcelado a quienes les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años, entonces saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes (...) hay cientos agentes del Estado condenados por violaciones a los DD.HH. nos parece sorprendente, porque allá en Chile donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno”.