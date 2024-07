“No es nada nuevo”: Vallejo desdramatiza diferencia entre posturas del gobierno y PC tras resultados de elecciones en Venezuela

La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, descartó este lunes que la diferencia de posturas entre el Ejecutivo y el Partido Comunista (PC) -en el que ella milita- genere problemas al interior del oficialismo.

En la habitual vocería de inicio de semana, la portavoz del Ejecutivo desdramatizó la situación al interior de las fuerzas de gobierno.

Es que el Ejecutivo, así como colectividades oficialistas como el PS y el Frente Amplio, se han abstenido de reconocer los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Caracas, a la espera de que se entregue la totalidad de las actas y que se pronuncien los observadores internacionales. En tanto, desde el PC han llamado a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro por sobre Edmundo González, incluso, el diputado Boric Barrera refutó las acusaciones de fraude electoral.

De acuerdo a los resultados entregados por el CNE, con el 80% de las mesas escrutadas y con una participación de un 59%, Maduro obtuvo 5.150.09 votos, correspondiente al 51,2%, frente al aspirante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que alcanza 4.445.978 sufragios, llegando al 44,2%.

“Lo dijo el propio canciller (Alberto van Klaveren), esto no va a ser ningún impedimento, no es nada nuevo la diferencia con los propios partidos en la historia de nuestro país, y por lo tanto, teniendo muy claro que la política internacional la fija el Presidente de la República (Gabriel Boric), las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la fijación y la mantención de esa posición”, afirmó la ministra.

La secretaria de Estado reforzó esa idea al señalar que “se seguirán enfrentando probablemente distintas diferencias en este plano, pero la posición del gobierno de Chile como política de Estado es la que ha fijado el Presidente y su canciller”.

Sobre la postura del gobierno, sostuvo que se está a la espera “de que los resultados sean completamente transparentes y verificables” y que eso “es muy importante para las garantías de los propios ciudadanos y también del mundo entero que le interesa que este proceso”.

De acuerdo a Vallejo el proceso de votación “fue muy tranquilo” y que se espera que “termine siendo legitimado y aclarado por todas las instituciones correspondientes”.

“Es clave y no solo la posición de Chile, para no entrar en personalizaciones. Aquí lo importante es ver que ha sido España, ha sido Estados Unidos, las cancillerías también de Colombia, Brasil, que se han pronunciado respecto a la necesidad de la espera de la transparencia y verificación total de los resultados”, cerró.