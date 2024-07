Vodanovic responde a diputados PC por elecciones en Venezuela: “Me parece grave que haya quienes aún defiendan el régimen de Maduro”

En una entrevista radial, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic zanjó que le “parece grave que aún defiendan el régimen de Maduro”, tras las declaraciones del diputado comunista Boris Barrera, quien desde Venezuela llamó a respetar la victoria de Nicolás Maduro y refutó las acusaciones de fraude electoral.

A este mensaje se sumó la diputada Carmen Hertz (PC), que en un cruce con el parlamentario Diego Schalper (RN) evidenció que se negó a emitir una declaración conjunta de la Cámara de Diputados para exigir transparencia en los comicios venezolanos argumentando que “en ese país hay cerca de 1.000 observadores electorales entre ellos las Naciones Unidas, la fundación Carter y el expresidente colombiano Ernesto Samper a quienes supongo no pretenderán calificar de ‘chavistas’”.

la senadora Vodanovic indicó que “si uno ve las redes sociales y ve distintos actores políticos chilenos allá en Venezuela validando todo este proceso electoral, realmente a mí me resulta incomprensible”.

“Cada uno es libre de dar su opinión, pero yo creo que la democracia exige algo más que un chequeo formal. Aquí, evidentemente, el régimen de Maduro hace mucho tiempo dejó de ser democrático, no tiene un respeto por los opositores, no tiene un respeto por los derechos humanos, por los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, calificar el régimen de Maduro como un régimen democrático también me parece un exceso”, señaló en conversación con Radio Pauta.

En cuanto a los cuestionados resultados que dieron como ganador con un 51% a Nicolás Maduro, la timonel dijo que esperaba contar con “un proceso reconocido ampliamente, donde hubiera algún tipo de garantía. Yo sé que tal vez suena un poco iluso aquello en medio de un régimen como el de Maduro”.

En esa línea, la senadora socialista indicó que lo que terminó presenciando fue “aparentemente un fraude. Creo que escuchar a Maduro anoche fue fuerte. Esta explicación del hackeo y todo aquello. Yo creo que de verdad excede los límites que son tolerables por la comunidad internacional. Por lo mismo, ojalá que haya un respaldo férreo a la democracia y que se pueda avanzar en el proceso de democratización de la nación venezolana”.