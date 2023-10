“No está contemplado ningún encuentro”: Boric no tendrá una instancia de diálogo con Putin

Este martes a las 9:30 de la mañana -en horario de China- el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Beijing para participar del Foro de la Franja y la Ruta. A la misma hora, el Presidente Gabriel Boric se reunía con su par chino, Xi Jinping, para profundizar sobre la relación entre ambos países.

Pero, aunque Rusia es uno de los países a los que más se ha referido el Mandatario en instancias internacionales, por su rol en la invasión a Ucrania, en el gobierno no buscaron generar ni un tipo de instancia de diálogo con el líder ruso.

Por ejemplo, en la Celac de la Unión Europea de julio, Boric había manifestado que “es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania (...) Hoy es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.

Por ello, al ser consultado el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, descartó que se vaya a generar una instancia de diálogo entre ambos países. “De ninguna manera, no está contemplado ningún encuentro de carácter bilateral, nadie lo ha solicitado; Chile obviamente no lo ha solicitado, y la Federación Rusa, tampoco”, dijo el canciller. Además, aseguró que en las conversaciones que han tenido con autoridades del gigante asiático la guerra de Rusia no ha sido tema, ya que “no es el foro apropiado para tratar ese tema”.

Boric, junto al líder chino, Xi Jinping.

“Tampoco creemos que vaya a haber algún intercambio respecto de situaciones que no son propias de la Franja y la Ruta en esta conferencia. Esta conferencia consiste en un plenario en el que solamente va a hablar el Presidente Xi y luego de eso va a haber paneles de carácter paralelo. El Presidente va a hablar sobre las posibilidades y el potencial de la economía digital y no se prevé ningún encuentro con el Presidente Putin de ninguna manera”, planteó Van Klaveren.

De todas formas, ambos mandatarios coincidieron en la foto oficial del evento y podrían volver a encontrarse, ya que está contemplado que este miércoles los dos participen en la ceremonia de inauguración del III Foro de la Franja y la Ruta.