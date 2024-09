“No me representa”: senadora Gatica (RN) emplaza a Matthei por “demora en marcar una postura” frente a candidatura de Omar Sabat

La candidatura de Omar Sabat (UDI) a la Gobernación de Los Ríos abrió grietas en la alianza de Chile Vamos, luego de que se diera a conocer un audio del gremialista en el que se rehúsa a bajar su postulación, pese a que será enjuiciado por conducir en estado de ebriedad, en la misma conversación se refiere en duros términos a la senadora María José Gatica (RN).

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, expresó Sabat”, expresó Sabat.

Declaraciones que escalaron hasta la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien repudió su actitud y solidarizó con la legisladora, Gatica por su parte emplazó a la UDI a reflexionar sobre su continuidad en las municipales: “Piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector, hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar”.

Críticas que remarcó este jueves en el programa Línea Uno de STGO TV, en donde cuestionó el liderazgo de Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, frente a esta situación.

“Me gustaría saber cuál es la postura que tiene la candidata presidencial de la UDI, ella también le brindó el respaldo a esta persona, quizás no sabía la situación más grave que ahora va a ser formalizado, pero mi equipo la colocó en alerta”, manifestó Gatica.

La militante de RN agudizó su emplazamiento y afirmó: “No me representa, porque resulta que tengo el caso de un candidato a gobernador regional por el cual yo tengo que dar explicaciones porque que va a ser formalizado en septiembre por haber conducido bajo estado de ebriedad y ella no ha abierto la boca, por lo tanto, a mí ese tipo de liderazgo no me representa”.

“Tenemos que ser drásticos, tajantes, y sobre todo repudiar mentiras, porque lamentablemente esta persona parece que obvió muchas cosas y no dijo que iba bien tomadito de copas. Hay que rechazar este tipo de actitudes y ella se ha demorado mucho en marcar una postura frente a este tema, por lo tanto a mí no me representa”, zanjó.

En esa línea, al ser consultada si el mismo repudio aplica para las exautoridades de oposición vinculadas al caso Audio, como el exministro de Interior, Andrés Chadwick y el otrora titular de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, ante esto Gatica respondió que “nadie está por sobre la ley”.

Y remarcó que los responsablentes “tendrán que irse de las militancias que correspondan”.