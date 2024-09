Mujeres RN en picada contra candidato a gobernador UDI Omar Sabat por dichos contra senadora María José Gatica en audio filtrado

Esta jornada, se generó una polémica entre personeros de la UDI y RN tras filtrarse un audio donde Omar Sabat, candidato de Chile Vamos para gobernador de Los Ríos, asegura que no bajará su candidatura pese a que enfrentará a la justicia por conducir en estado de ebriedad. En el audio, el también exalcalde de Valdivia se refiere en duros términos a la senadora RN María José Gatica, quien, en medio de críticas transversales contra la carta gremialista, emplazó el lunes a la directiva de la UDI a reevaluar la candidatura de Sabat.

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, afirma Sabat en el audio -en el que aparentemente hablaba con un cercano- dado a conocer por radio Biobío.

Tras conocer el audio, la senadora Gatica recordó que “hay una ley, la Ley Emilia, que impulsaron sus padres después de perderla en un accidente, tenía apenas 9 meses. Eso tiene que generar conciencia, a los que estamos en política se nos exige un estándar mayor”.

“Le pido al candidato y a su partido que tomen una pausa, que reflexionen y piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector, hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar”, añade Gatica, quien invitó a Omar Sabat a “que deje de pensar en él y piense en los efectos secundarios de sus dichos y acciones”.

Por su parte, desde el Estamento de Mujeres de Renovación Nacional emitieron una declaración en la cual rechazan los dichos de Sabat y llaman a la directiva gremialista a rechazar las palabras de su candidato.

“Como mujeres de Renovación Nacional no toleraremos que un candidato a las próximas elecciones se refiera de manera despectiva y ataque a la senadora de nuestro partido, María José Gatica”, indican en el texto, tras lo cual agregan que “el respeto debe ser siempre la base de la convivencia política”.

“Instamos a la directiva de la UDI a condenar y rechazar estos dichos de Sabat a la brevedad”, señala el texto firmado por Giannina González, vicepresidenta de RN y encargada nacional de RN Mujeres.