Sharp responde a arremetida de defensa de Jadue en su contra en caso Farmacias Populares

El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp salió a responder a las declaraciones del abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del exalcalde Daniel Jadue, quien apuntó contra la autoridad comunal durante la audiencia de modificación de medidas cautelares que libró el lunes al militante comunista de la prisión preventiva, tras permanecer recluido por 91 días en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

El defensor del exalcalde de Recoleta expuso, entre sus argumentos, una declaración entregada el 18 de abril por el administrador público y exfuncionario de Recoleta, Marco Antonio Fernández Neira, quien acusó al actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp de “irresponsabilidad, desidia y administración desleal” durante su cargo en la Tesorería de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

Cabe recordar que Jadue está siendo indagado como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, en el marco de la investigación por el caso “Farmacias populares”.

En ese contexto, Manríquez no descartó citar a declarar al jefe comunal de la ciudad puerto, asegurando que esta diligencia no apuntaba a “trasladar responsabilidades gratuitamente” sino que a dejar “establecido que en una organización compleja, no todo es cuestión de todos”.

“Las facultades de control sobre la cuenta corriente, los cheques y todo aquello, es del tesorero. De acuerdo al artículo 26 y conforme a los estatutos, ese tesorero es el señor Sharp”, aseveró.

El abogado Juan Carlos Manríquez durante la audiencia donde se revocó la prisión preventiva del exalcalde Jadue. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

¿Qué respondió Sharp?

A través de una declaración que difundió el equipo de prensa del alcalde Sharp, indicó que hace más de un año prestó declaración ante el Ministerio Público por el referido caso en el que Daniel Jadue y otras personas fueron formalizadas.

“Entendemos que la fiscal ponderó esa y otras declaraciones para seguir la investigación de la cual somos muy respetuosos”, manifestó.

Asimismo, afirmó que “no logramos entender de qué forma posibles delitos que son asociados a conductas cometidas en Recoleta pueden llegar a tener relación con Valparaíso”.

Bajo ese tenor, Sharp sentenció que existe interés en que la investigación del caso “siga su curso y se resuelva según los antecedentes que se aportaron en el marco del juicio para el cual hemos colaborado y lo seguiremos haciendo”.