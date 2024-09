Defensa de Daniel Jadue no descarta citar a declarar a Jorge Sharp y acusa a fiscalía de “inconsistencias”

La mañana de este martes, el abogado de Daniel Jadue (PC), Juan Carlos Manríquez, no descartó citar a declarar al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, por su rol como tesorero en la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Declaraciones que se dan un día después de que el militante comunista saliera de prisión preventiva tras la audiencia de revisión de cautelares en el marco de la investigación en su contra por delitos de corrupción mientras presidía la Achifarp.

Dentro de los argumentos que expuso la defensa para solicitar una medida cautelar menos gravosa, está la declaración que entregó el 18 de abril el administrador público y exfuncionario de Recoleta, Marco Antonio Fernández Neira, quien acusó al jefe comunal de Valparaíso de “irresponsabilidad, desidia y administración desleal” durante su cargo en la Tesorería.

Dichos que en esa oportunidad llevaron a que Sharp realizara un mea culpa sobre su cargo: “Mirando en perspectiva las cosas como se dieron, creo que debería haber renunciado antes al cargo de tesorero, porque en la práctica y así la investigación creo que lo ha reflejado, yo no tomé parte de ninguno de los hechos, ni tanto en indirecta ni directamente”.

Sobre el rol de Sharp, Manríquez precisó: “Las facultades de control sobre la cuenta corriente, los cheques y todo aquello, es del tesorero. De acuerdo al artículo 26, y conforme a los estatutos, ese tesorero es el señor Sharp”.

En esa línea, puntualizó que “no se trata de trasladar responsabilidades gratuitamente” sino que dejar “establecido que en una organización compleja, no todo es cuestión de todos”.

Al ser ser consultado en Radio Universo si con estos argumentos citarían a declarar a Sharp, Manríquez señaló: “Primero vamos a repasar unos antecedentes nuevos que pedimos y unas diligencias que nos dio lugar el fiscal regional, que el equipo investigativo nos había negado y luego la reclamación del fiscal nos la concedió. Una vez que obtengamos esos resultados vamos a ir evaluando las otras diligencias, pero nosotros no descartamos nada”.

Santiago, 2 septiembre 2024. El ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue sale del anexo Capitan Yaber tras ser modificadas las medida cautelares. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Los dardos contra fiscalía

Al respecto de las acusaciones del Ministerio Público, Manríquez sostuvo: Fuimos elemento por elemento de lo que se dijo en la audiencia de formalización y posteriores. Fuimos contrastando los cambios de las declaraciones de los mismos antecedentes, porque no hay pruebas, las pruebas se producen en el juicio oral, con los cuales la fiscalía fue construyendo su caso. Y fuimos demostrando que no sólo hay inconsistencias, no sólo hay contradicciones, no sólo hay faltas y espacios en que la prueba no lo llena, y sobre las que no se puede hacer inferencia”.

La defensa de Jadue también profundizó sobre las fotografías que fueron presentados en al audiencia, las que presuntamente comprobarían las donaciones de Best Quality recibidas en la sede del Partido Comunista.

En la misma conversación radial, Manríquez manifestó que algunas de esas imágenes fueron alteradas: “El informe de iCloud dice que esa foto tenía fecha de ese día, pero con hora, después de las 18.30 y que esa noche los metadatos de esa foto fueron alterados en WhatsApp. Eso dice el informe técnico que tiene hoy día la Fiscalía en su mano”.

“Eso es plantar una evidencia”, zanjó Juan Carlos Manríquez. Al ser consultado quién habría realizado estas manipulaciones, indicó: “Ahora lo vamos a saber. Por eso pedimos informes periciales, y si no, vamos a tener que utilizar laboratorios extranjeros”.

“El hecho no se produce y no aparece con las personas vinculadas a la empresa. Aparece con un chofer que dice que él habría transportado estas cosas, pero que él se quedó afuera, el otro (funcionarios de Best Quality) también, que ninguno ingresó a esa reunión, y donde ninguno escuchó, ni dijo, ni vio, lo que luego afirmaron habría ocurrido, que era ponerse de acuerdo para contratar con Best Quality y en segundo lugar, pedir esa donación”.