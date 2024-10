“No me sorprende de una candidata presidencial de la oposición”: Vallejo desdramatiza dichos de Matthei sobre cambios en el gabinete

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió a la crítica que lanzó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), a los secretarios de Estado del Comité Político.

Y es que la jefa comunal al ser consultada sobre si a raíz del caso Monsalve el Presidente Gabriel Boric debería efectuar un cambio de gabinete, respondió que “eso es opción del Presidente. Me alegró mucho que Guillermo Ramírez (timonel de la UDI) haya señalado que no estamos por remover a presidentes democráticamente electos. Me alegró mucho que lo haya dicho claramente porque creo que son definiciones súper importantes. Lo haga bien, lo haga mal, fue electo y debe terminar su periodo. Eso es lo que sucede en los países que son serios”.

Santiago, 26 de octubre de 2024 Acude hasta el Instituto profesional Duoc la Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a emitr su voto quien ademas responde preguntas de la prensa. Luis Hidalgo/Aton Chile

“Es una decisión de él si cambia o no su gabinete. Yo tengo claro lo que yo haría, pero eso es resorte de él. (Yo los cambiaría) a todos”, aseguró.

Bajo ese marco, tras ser requerida por estas declaraciones, Vallejo respondió: “La verdad es que no me sorprende nada, siendo una declaración de una persona que probablemente aspira a ser presidenta del país, ¿no? Como candidata presidencial de la oposición, no es una declaración que me sorprenda, la verdad.