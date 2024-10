Alrededor de las 10.00 am de este sábado, la alcaldesa de Providencia y abanderada presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, emitió su voto en la sede del instituto profesional Duoc UC, ubicada en calle Antonio Varas 666.

A su salida del local de votación, la jefa comunal expresó a la prensa que “es imposible dejar de referirse a toda la cantidad de escándalos, de pitutos, de amiguismo, de mal uso de las facultades de personas que ostentan cargos de responsabilidad que hemos vivido todo este año. Es muy grave”.

“Y hoy vamos a renovar a muchas autoridades. A todos los alcaldes, a todos los gobernadores, concejales, cores. Y yo básicamente lo que quería señalar es que los chilenos son gente muy sensata y entienden qué es lo que se requiere. Y yo espero que producto de todo lo que estamos viviendo sean elegidas personas que sean confiables, personas serias, personas que sepan hacer su trabajo”, añadió.

En ese sentido, reiteró que “en Chile estamos viviendo muchos problemas, problemas económicos, problemas de seguridad ciudadana, en la educación, en la salud, en la vivienda. Y necesitamos gente que trabaje, gente seria, como autoridades, en todos los niveles para poder sacar a nuestro país adelante. Así que que tengamos súper buena jornada. Y yo lo único que les pido a todos los chilenos y chilenas que voten por gente seria, por gente que sabe hacer el trabajo”.

Caso Monsalve

Matthei alude al caso Monsalve tras sufragar en Providencia y pide que electores “voten por gente seria” Foto: Javier Salvo / Aton Chile

Adicionalmente, la jefa comunal hizo alusión al segundo intento delito de connotación sexual que habría cometido el exsubsecretario Manuel Monsalve y que está siendo indagado por el Ministerio Público: “Da mucha pena que en Chile estén pasando este tipo de cosas. Y yo lo único que espero es que la Fiscalía pueda avanzar lo más rápidamente posible y pueda dar tranquilidad. Porque yo creo que lo que los chilenos están pidiendo en este momento es que la Fiscalía haga su trabajo sin presiones, en forma rápida, en forma limpia. Y que todos podamos rápidamente conocer qué es lo que sucedió ahí. Tengo la impresión que el fiscal (Xavier) Armendáriz está actuando con mucha seriedad”.

“Los chilenos están... Hay muchos que estamos realmente escandalizados con todo lo que ha sucedido. Chile no merece esto”, aseveró.

Asimismo, al ser consultada sobre si a raíz del caso Monsalve el Presidente Gabriel Boric debería efectuar un cambio de gabinete, respondió que “eso es opción del Presidente. Me alegró mucho que Guillermo Ramírez (timonel de la UDI) haya señalado que no estamos por remover a presidentes democráticamente electos. Me alegró mucho que lo haya dicho claramente porque creo que son definiciones súper importantes. Lo haga bien, lo haga mal, fue electo y debe terminar su periodo. Eso es lo que sucede en los países que son serios”.

“Es una decisión de él si cambia o no su gabinete. Yo tengo claro lo que yo haría, pero eso es resorte de él. (Yo los cambiaría) a todos”, aseguró.

Carrera presidencial

Por otra parte, la alcaldesa evitó despejar si es la candidata presidencial de Chile Vamos para las elecciones de 2025: ”Falta mucho para eso. Hoy día lo importante son las autoridades locales, gobernadores, alcaldes, cores, concejales y créanme que son autoridades muy importantes. Un buen alcalde puede sacar adelante una comuna, un mal alcalde la puede hundir. Los gobernadores manejan mucho dinero y por lo tanto, efectivamente lo que importa hoy día son las autoridades que salgan electas ya mañana. El resto se verá probablemente marzo, abril del próximo año”.

En abril pasado, Matthei confirmó que no competiría este año por la reelección en Providencia y entregó su respaldo al exministro vocero del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI).

El exsecretario de Estado deberá enfrentarse a la frentemaplista y concejala de Providencia, Macarena Fernández, además de Daniela Araos (Partido Social Cristiano), Drazen Markusovic (Partido de la Gente) y Cristián Alday (Alianza Popular Verde).