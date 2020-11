“No me voy a referir a rumores”: Subsecretario Zúñiga evita abordar su posible salida del Minsal para postular a cargo en el Congreso

“Yo hoy soy subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud y estoy trabajando con la misma intensidad como si este fuera mi primer día. No me voy a referir a rumores”.

Así respondió esta mañana el subsecretario Arturo Zúñiga a los trascendidos que indican que abandonaría su cargo en el Minsal para continuar su carrera política como parlamentario.

Según publicó ayer el Diario Financiero, el subsecretario ya habría tomado la decisión de postularse a un cargo en el Congreso y que incluso el ministro Enrique Paris ya estaría al tanto de su decisión. Sin embargo, habría indicado que estaría dispuesto a postergar su proyecto si es que el Presidente Sebastián Piñera se lo solicita.

Durante el balance diario por el coronavirus, Zúñiga agregó, igualmente, que no se referirá “a nada que tenga que ver con otros temas que no son propios de la subsecretaría de Redes Asistenciales. Mientras sea subsecretario voy a trabajar muy intensamente en esta pandemia y cualquier otra situación ajena a mi cargo no la voy a comentar”.

El ministro Paris, en tanto, señaló tras la respuesta del subsecretario que “quiero manifestar mi apoyo a ambos subsecretarios que han desempeñado una labor, en mi opinión, de excelencia y hemos trabajando haciendo un equipo magnífico hasta el momento, por lo que solo tengo agradecimientos para ambos”.

Con todo, Zúñiga debería dar a conocer su decisión antes del 21 de noviembre por ser la fecha límite para que los funcionarios públicos dejen el gobierno de cara a las elecciones.