“No merecía ese trato”: Rosa Oyarce hace sus descargos tras dejar seremía de Salud RM y dice que va a “analizar y pensar” propuesta de trabajar con Mañalich

Esta jornada se dio a conocer, a través de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que Rosa Oyarce dejó el cargo de seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Según informó Daza, esto se debía a que “el ministro (Jaime Mañalich) le pidió que se incorpore al Ministerio de Salud para trabajar en el plan Covid-19 donde se dirigen todas las estrategias”.

Esto luego de que durante la jornada surgieran diversos rumores sobre el motivo por el cual la seremi dejaba su cargo, el cual estaba sin ejercer debido a una cuarentena preventiva luego que un funcionario del servicio diera positivo por Covid-19.

Pero minutos después de las declaraciones de Daza, Oyarce salió a realizar sus descargos en televisión.

“A mi se me solicitó la renuncia, cuando nos fuimos con teletrabajo en cuarentena porque un funcionario del equipo de trabajo dio positivo. Yo me hice el test inmediatamente y todos dimos negativos. Durante la cuarentena se me informó que se nombraría una subrogancia, dos días después se me avisan, el día 26 (de marzo, día de su cumpleaños) me solicitan que tengo que dejar el trabajo”, comenzó diciendo en diálogo con el matinal Bienvenidos.

Oyarce aseguró que ella ya tenía una idea de que esta situación podía suceder: "He estado siempre de forma anticipada a los hechos, y el día 26 cuando me pidieron el cargo...Ya en febrero me habían soplado que este tema podría ocurrir porque yo me tomaba atribuciones. Pero la autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene”.

Según la ahora exseremi de Salud RM “nunca hubo un reproche o algo por el estilo (...). Jamás me imaginé que iba a ocurrir así. Porque la autoridad sanitaria tiene un rol que la obliga a ejercer y actuar en los momentos oportunos y precisos”.

Pero no fue lo único ya que Oyarce también ahondo en la solicitud de ir a trabajar con el ministro Jaime Mañalich.

“Hoy el ministro me ha llamado, hace un rato atrás, para ofrecerme que es su interés que trabaje en su equipo, en su gabinete. Y lo voy a analizar y pensar, porque no es una decisión que la voy a tomar en este minuto, porque yo estaba en un cargo político. Yo estudié políticas públicas, estoy en un partido político, y por lo tanto represento ese ámbito y al estar en un cargo político, es de nombre del Presidente de la República. Así que tengo que pensarlo bien”.

“Hoy, posteriormente, se me dijo que podía elegir el cargo que yo quisiera, di tres nombres, ninguno era posible. Así es que después me ofrecieron otro cargo que era ir a acompañar en otra cartera un tema de trabajo. Pero yo creo que una persona, como yo que me he sacado la mugre por la gente, no merecía ese trato”, agregó.

En esa línea, y consultada por su relación con Mañalich, Oyarce afirmó que “nunca he tenido mala relación con él (ministro) ni con la subsecretaria. Siempre van a haber discusiones en los equipos, siempre van a haber diferencias de opinión, porque yo soy una mujer que conozco el tema, he estado toda mi vida en la trinchera”.

Oyarce también brindó otras entrevistas en donde ahondó más sobre el tema. En diálogo con 24 Horas indicó que “yo creo que se ha hecho una determinación políticamente incorrecta en un período muy difícil, en la cual he sido una persona que lo ha dado todo por la ciudadanía”.

Además aseguró que “nunca se me dijo que lo gatilló (la renuncia). Yo creo que es todo”, haciendo alusión al haber ido a fiscalizar el aeropuerto en febrero por el Covid-19 y el caso del cierre de una ofician de Compin en Santiago tras un brote de coronavirus.

Finalmente, indicó que esta tarde podría decidir finalmente si acepta o no la propuesta de trabajar en el Minsal.