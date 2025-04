Hasta las dependencias de la Fundación Konrad Adenauer, en Providencia, llegaron este martes en la mañana la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, junto a las directivas de la colectividad y algunos de sus asesores para reunirse con el principal estratega político de la excanciller alemana Angela Merkel , Klaus Schüler .

Schüler llegó durante este lunes al país con el objetivo de sostener una serie de encuentros con dirigentes de oposición -entre ellos también de Demócratas y Amarillos por Chile- para abordar el actual escenario electoral y presentar sus estrategias de campaña.

Y es que el exasesor de Merkel dirigió exitosamente las contiendas de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania en 2009, 2013 y 2017, trabajo por el que ha sido catalogado como el cerebro detrás de la maquinaria electoral de esa colectividad.

De hecho, durante 10 años se desempeñó como presidente del comité de directores de campaña de la Unión Internacional Demócrata (IDU, por sus siglas en inglés), organización global que reúne a partidos de derecha y centroderecha.

Así, ayer sostuvo su primera actividad en el país: una comida junto a las directivas de Renovación Nacional (RN), Demócratas y Amarillos.

No pactar con la ultraderecha: las lecciones del estratega de Angela Merkel a la oposición.

Al encuentro asistieron el presidente de RN, Rodrigo Galilea; la secretaria general del partido, Andrea Balladares; la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón; el vicepresidente de la tienda Matías Walker, y el secretario general de Amarillos, René Cortázar.

Según quienes conocieron de la cita -si bien se trató una instancia más distendida-, los dirigentes abordaron el actual escenario electoral y la proyección para el sector en las elecciones de fin de año. Además, discutieron sobre la irrupción de candidatos como José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

En ese contexto, Schüler manifestó que una de las claves del éxito electoral de la CDU fue la decisión de alejarse de los extremos y no pactar con los partidos de la ultraderecha alemana, como Alternativa para Alemania (AFD).

Al respecto, Walker dijo a La Tercera que “fue una conversación muy interesante con las directivas de Demócratas, Amarillos y RN. Ya habíamos conversado con Klaus Schüler en nuestra visita a Alemania, invitados por la Fundación Konrad. Él es una persona muy influyente en la CDU, muy cercano a Angela Merkel, y coincidimos en los vasos comunicantes que puede haber entre la realidad alemana y la realidad chilena”.

Y agregó que “la CDU ganó las elecciones en Alemania, pero fue coherente en no pactar con los extremos. Ellos habían prometido que no iban a hacer ningún acuerdo de gobierno con la extrema derecha alemana, y bueno, lo cumplieron. No hicieron ningún acuerdo de gobierno con el AFD y terminaron haciendo un pacto de gobierno con la socialdemocracia. Y en ese sentido, la invitación que nos hizo Schüler es no tener miedo de enfrentar a los extremos”.

Lo mismo reiteró durante este martes en la cita con Matthei y Chile Vamos.

Schüler se mantendrá en el país hasta este miércoles. Hoy en la tarde se volverá a reunir con el partido liderado por Ximena Rincón para impartir un taller en el que se discutirá sobre “el centro político y las reglas doradas de una campaña electoral“.

Mañana, en tanto, tendrá un seminario titulado “¿Cómo abordar el fenómeno de las nuevas derechas?”, con algunos centros de estudios del sector como el Instituto Libertad, Horizontal, la Fundación Jaime Guzmán (FJM) e Idea País, entre otros.