“No puedes ser un día UDI y al otro poner la bandera del orgullo gay”, “su mirada es propia de un mundo que quedó atrás”: Sichel y Briones arremeten contra Lavín por matrimonio igualitario

Siguen las repercusiones por el anuncio realizado este martes por el Presidente Sebastián Piñera en su última cuenta pública de poner urgencia a la tramitación del proyecto de matrimonio igualitario.

La decisión del Mandatario generó división al interior de Chile Vamos, especialmente en la UDI y sectores de RN, donde cuestionaron el anuncio y el hecho de no haber sido notificados con antelación por el Presidente.

En el gremialismo, en tanto, las críticas fueron en aumento. En el partido liderado por Javier Macaya sienten también que la determinación de Piñera complica a la carta presidencial del sector, Joaquín Lavín, quien es contrario al matrimonio igualitario. Y así se lo hicieron saber desde el lavinismo al Ejecutivo a través del exdiputado Ernesto Silva, brazo derecho del alcalde, según dio cuenta La Tercera PM. Por otro lado, algunos parlamentarios UDI advertían que el tema podía significar el quiebre definitivo con el gobierno.

Postura contraria a la que han adoptado las otras cartas presidenciales de Chile Vamos, quienes se mostraron en favor de legislar sobre esta materia, como Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (Ind) y Mario Desbordes (RN). Los tres ayer declararon -con ciertos matices- estar a favor de la iniciativa, incluso el exministro de Hacienda de Piñera abogó por avanzar también en la adopción homoparental.

Y justamente dos de ellos, Sichel y Briones, salieron hoy a arremeter contra el alcalde de Las Condes por su visión sobre el matrimonio igualitario. Desde la UDI han transmitido que el anuncio realizado por Piñera confirmaría que el candidato de La Moneda para la primaria de Chile Vamos es Sichel.

“Voy a decir algo bien de fondo y lo digo respecto del candidato Joaquín Lavín: es súper choro ser popular cuando ponen la bandera del orgullo gay en la municipalidad, como él lo hizo en Santiago, pero no parece ser justo que después al otro día, o le firmas una pierna a una señorita que trabajaba en un café y después decir no soy contrario al matrimonio igualitario y soy contrario al machismo. Tiene que haber consecuencia con los actos”, dijo el expresidente del BancoEstado en diálogo con T13.

Sichel agregó que “tú no puedes ser un día la UDI, al otro día socialdemócrata, al otro día poner la bandera del orgullo gay, al otro día ser contrario al matrimonio igualitario. Tiene que haber mínima coherencia en lo que decimos”.

Por su parte, Briones indicó que “defender las ideas de la libertad, no puede ser defender una libertad a medias o por conveniencia. Joaquín Lavín demuestra que su mirada es propia de un mundo que ya quedó atrás. Apoyar el matrimonio igualitario es también defender a la familia”.

Asimismo sostuvo: “Vamos a lo central: ¿acá creemos o no creemos en la libertad? Si aquellos que dicen reivindicar la idea de la libertad la pregunta es: ¿vamos a hacer una libertad a media? ¿Cuándo nos conviene o vamos a reivindicar la libertad en su sentido más profundo? El matrimonio igualitario es la libertad en su sentido más profundo, es reconocer la libertad de las personas para ser arquitectos de sus diversos proyectos de vida. Eso se llama dignidad. Y la pregunta es entonces si vamos a coartar o no esa libertad. Si el Estado va a coartar o no esa libertad. Si vamos a tener ciudadanos de primera y segunda categoría con derechos distintos, que muchas veces afecta a los niños que pudieran tener esas parejas”, cerró.