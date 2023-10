“No se puede seguir escondiendo” y “atenta contra tradiciones republicanas”: diputados de comisión investigadora por líos de platas critican segunda ausencia de Miguel Crispi

Los diputados integrantes de la comisión investigadora de los líos de plata generados por convenios irregulares entre el Estado y distintas organizaciones sin fines de lucro, criticaron al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, por anunciar que nuevamente no asistirá esta semana a la instancia parlamentaria, tras ser convocado por segunda vez.

Durante esta jornada, el ex diputado y militante de Revolución Democrática confirmó que no asistirá a la comisión este jueves, a pesar de que ya se había ausentado de la instancia investigadora de la Cámara de Diputados cuando fue convocado por primera vez, el pasado 4 de octubre. De igual manera, Crispi se limitó a enviar su respuesta por escrito en su rol como subsecretario de Desarrollo Social, cargo que ostentó hasta septiembre de 2022.

El presidente de la comisión investigadora por los líos de platas entre el Estado y fundaciones, José Miguel Castro (RN), calificó que la acción de Crispi constituye “una provocación a este Congreso”.

“Efectivamente, la ausencia del jefe del segundo piso de La Moneda es una provocación a este Congreso Nacional. Desde el presidente de esta corporación y muchos otros diputados, tanto de izquierda como de derecha, nos sentimos completamente pasados a llevar por este tipo de entendimiento torcido de la ley, donde el exdiputado Crispi, que sobre todo fue un exdiputado y sabe la importancia de una comisión investigadora, no se haga presente”, aseguró el diputado Castro.

Respecto a cómo continuará el trabajo de la comisión para este jueves, Castro afirmó que “voy a seguir con la comisión del día de mañana, citada a las 12:30 horas para que se tome el acuerdo y se envíen estos informes o esta petición a la Contraloría y se puedan tomar sanciones que incluso, tengo entendido, pueden llegar a la destitución del jefe del Segundo Piso”.

A su vez, Castro recalcó que “me parece grave, me parece una ofensa a este Congreso Nacional, como lo dije anteriormente, y lo que vamos a buscar es, por un lado, que se nos diga por parte de la Contraloría que, efectivamente, él tenía toda la obligación de venir y, por otro lado, esta sanción”.

Sobre este proceso que podría enfrentar el ex diputado Cripi por ausentarse de la instancia investigadora, el diputado RN explicó que “es un procedimiento sancionatorio, efectivamente, que hace la Contraloría en base a que no estamos hablando de un funcionario a honorarios cualquiera, estamos hablando del jefe del Segundo Piso. Todas las personas que saben lo que es la política, saben que tiene el mismo grado, prácticamente, de un ministro. Estamos hablando del principal orejero del Presidente, que se ve involucrado y, sobre todo, acusa a golpe al no venir este Congreso a explicar”.

“Ha mandado hace 15 minutos una minuta de seis carillas donde, simplemente, él explica por qué pudo firmar o no en el caso Procultura. Pero quedamos sin hacerle las preguntas. ¿Cuándo supo usted de estos casos? ¿Tenía y conocía a la gente que estaba ligada a las fundaciones? ¿Fue usted el que nombró o el que sugirió, por ejemplo, a los distintos seremis? ¿Usted supo antes de que explotara el caso? Son todas preguntas que nosotros no vamos a hacer, pero espero yo que, obviamente, las haga la Fiscalía”, planteó.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre convenios con fundaciones espera recibir a 50 invitados. Foto: www.camara.cl.

Por su parte, el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, sostuvo que “es lamentable que Crispi, cercano al Presidente de la República, no quiera dar la cara en un tema tan importante como ha sido el caso de los convenios. Creo que la excusa agrava la falta y tendremos que buscar todas las herramientas legales para someter a un funcionario público a que dé las explicaciones del caso”.

“No basta solo con un pronunciamiento de la Contraloría, creo que la situación es demasiado grave como para que se escude en subterfugios jurídicos para no comparecer. La democracia necesita transparencia y estos seres que eran aquellos que promulgaban la superioridad moral, la blancura en materia política, han sido los más corruptos en las últimas tres décadas”, reclamó el parlamentario por la Región de Coquimbo.

Más sobre Comisión Convenios

Desde el oficialismo, otro integrante de la comisión, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, sostuvo que Crispi debe ir a la instancia a “dar cara”.

“Miguel Crispi no se puede seguir escondiendo, debe venir a la Comisión Investigadora de Convenios a dar la cara, colaborar, aportar antecedentes y aclarar cuál fue su rol, si es que lo tiene, en el caso convenios”, afirmó el diputado Soto.

En la misma línea, aseguró que si no colabora, pidió evaluar su renuncia al cargo. “Si no lo hace se debe evaluar su salida porque está abriendo un flanco y afectando al gobierno y al Presidente, más aún considerando que será citado a declarar y no sabemos en qué calidad, según trascendidos posiblemente de imputado, eso sería muy negativo para el gobierno que podría asumir más costos políticos, hay que cortar por lo sano y tomar decisiones drásticas y rápido”, aseguró el legislador.

Desde Amarillos, su presidente, el diputado Andrés Jouannet, aseguró a La Tercera que la decisión del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, atenta contra las tradiciones democráticas.

“Me parece que ellos tienen un estándar moral y ético distinto, lo han planteado, pero parece que este estándar moral y ético que ellos tienen es un estándar que atenta contra las tradiciones democráticas y republicanas de este país, así de simple”, aseguró el diputado por La Araucanía.

En ese sentido, criticó que “estos jóvenes, que años atrás hacían gárgara diciendo que iban a cambiar la política, que la iban a mejorar, denostando los 30 años o fundamentalmente los 20 muy buenos años de la Concertación, finalmente han demostrado, objetivamente, que su estándar ético-político va para abajo. Fueron estos mismos los que dijeron que ellos donaban la mitad de su sueldo, fueron estos mismos quienes están detrás de las fundaciones para defraudar al Estado, para meterle la mano en el bolsillo a los pobladores en el norte, son los mismos que le meten las manos al pueblo mapuche en La Araucanía creando consultoras fantasmas”.

“La verdad no me sorprende absolutamente nada de Miguel Crispi. Son jóvenes que han tenido una vida acomodada, hijos del sistema, fundamentalmente han ido a colegios privados, de los mejores del país y después de eso juegan a la revolución, pero han jugado principalmente con el destino del país”, cerró el diputado.

En la misma senda, el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, aseguró a este diario que “la nueva ausencia de Miguel Crispi, el jefe de asesores del presidente Boric, demuestra la nula intención del gobierno de terminar con la corrupción que se ha develado a partir del caso de Democracia Viva”.

“El señor Crispi tiene el deber de responder ante la comisión investigadora y exigiremos en la Contraloría que cumpla con su deber y con las leyes”, anunció el legislador.