Crispi se ausentará otra vez: jefe de asesores de La Moneda envía documento a comisión investigadora por lío de platas

La decisión se zanjó durante esta jornada. Finalmente, tras ser invitado por segunda vez, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), no asistirá a la comisión investigadora que indaga las responsabilidades políticas en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, a la cual está citado para este jueves 12 de octubre. Así lo informó este miércoles el exdiputado a la comisión.

De todas formas, el jefe de asesores envió un documento de seis páginas a la Comisión, para responder en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional -rol que lideró hasta septiembre de 2022-, que fue lo que finalmente lo motivó a colaborar con la información.

“El 25 de septiembre de 2023 de vuestra comisión, a partir de la pregunta de su presidente, el honorable diputado José Miguel Castro, el gobernador de Antofagasta señaló que en mi calidad de subsecretario validé a la Fundación ProCultura como sub ejecutor del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. Por ello, en mi calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, quisiera colaborar con la siguiente información”, comienza escribiendo Crispi en el escrito que fue adjuntado en un correo electrónico en el confirma que se ausentará de la citación.

En el documento, Crisipi solo se refiere al convenio con la Fundación ProCultura y explica los pasos técnicos para que la organización fuera validada como sub ejecutora del Programa Puesta en Valor del Patrimonio. Según detalla el jefe de asesores la iniciativa de recuperación de fachadas “nace desde el gabinete presidencial del expresidente Piñera. Su asesor, Vicente Parodi, solicita vía correo electrónico la generación de un proyecto que permitiera recuperar el centro de Antofagasta”.

Además, el exsubsecretario explica que en diciembre de 2020 se presentó a ProCultura como posible entidad sub ejecutora y que la fundación cumplió con todas las evaluaciones para cumplir los requisitos. Finalmente, Crispi asegura que en julio de 2022 fue su última “intervención con respecto al programa de restauración de fachadas”, al negarle la suplementación de recursos a la Gobernación para el programa.

Miguel Crispi junto a Gabriel Boric. Foto: Mario Téllez.

El exparlamentario había sido convocado en primera instancia para el lunes 2 de octubre, sin embargo, media hora antes que comenzara la sesión se excusó con un escueto mensaje. “En respuesta a la citación enviada el día 28 de septiembre de 2023, para asistir este lunes 2 de octubre de 12:00 a 13:00 horas a la sesión ordinaria que celebrarán, les informo que me excuso de asistir”, escribió el líder del Segundo Piso en un correo electrónico. Mientras que en La Moneda explicaron durante esa jornada que fue por “temas de agenda”.

Vallejo también defendió la decisión de Crispi. “El gobierno ya ha sido muy claro en señalar cuándo y cómo se enteró de este caso, entonces la insistencia en personalizar una supuesta versión distinta de eso por parte de algunos parlamentarios cabe en lo que es la pequeñez política”, dijo la vocera.

La oposición había citado a Crispi porque lo vinculan en el caso de los cuestionados convenios -que también indaga el Ministerio Público- por su rol en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y por ser militante de RD, la colectividad más involucrada en el asunto.

Aunque la primera arremetida de la derecha no se concretó, sí lograron que el lío de platas volviera a ser tema en La Moneda al poner en jaque a uno de los hombres de mayor confianza del Presidente Gabriel Boric. Por lo mismo, para la primera ocasión en el Ejecutivo decidieron que Crispi no asistiera para evitar que el exparlamentario cometiera algún traspié y enredara nuevamente a Palacio.

En esa oportunidad diseñaron una estrategia que contempló una excusa legal -en la cual colaboró el ministro de Justicia, Luis Cordero-, en la que transmitían que Crispi al no ser un trabajador de planta y ser contratado a honorarios, no entra en la categoría de funcionario público. Para defender ese punto, se basaron en dictámenes de la Contraloría, por ejemplo, el Nº11588, de 2009, que dice: “En relación con el anotado precepto legal, esta Entidad Fiscalizadora ha señalado, entre otros, en sus dictámenes N°s. 3.451, de 1997; 12.473, de 2002 y 46.985, de 2007, que las personas que prestan servicios a la Administración del Estado sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios públicos y tienen como única norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, el que constituye el marco jurídico que determina sus derechos y obligaciones”.

En la derecha, en todo caso, cuestionaron duramente la ausencia de Crispi en la comisión y esa excusa, argumentando que la Ley Orgánica del Congreso no hace diferencia según el tipo de contratación y hace mención a “personas citadas”. “Las autoridades, los funcionarios y las personas citadas conforme a lo anterior, estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión”, dice la Ley 18.918, artículo 54, inciso sexto.

En la oposición, de hecho, están a la espera de que se les notifique nuevamente la ausencia para pedir formalmente un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie al respecto.

Hermosilla a la defensa

En medio del avance de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, La Moneda se prepara para enfrentar el caso. Así, el exdiputado y jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, quien también está siendo indagado por la fiscalía por su rol cuando estuvo a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), decidió fichar al abogado Luis Hermosilla.

Hermosilla -quien fue asesor del Ministerio del Interior durante todo el gobierno de Sebastián Piñera y cuenta con experiencia en múltiples casos judiciales, entre ellos, el caso Degollados, Luchsinger Mackay y Catrillanca- indicó a La Tercera que “lo concreto es que he asumido su representación ante los tribunales y el Ministerio Público”.

Crispi tiene una relación cercana con el abogado, ya que es amigo de su hijo Juan Cristóbal Hermosilla, quien también militó en Revolución Democrática.

Hermosilla además añadió que el jefe de asesores “se encuentra a completa disposición del Ministerio Público para colaborar en la investigación en curso”. Y, en ese sentido, precisó que “hasta ahora (Crispi) no ha sido citado” a declarar.

Lo mismo aclararon las defensas del exministro Giorgio Jackson, a cargo del abogado Miguel Schürmann; y de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien es representada por el penalista Jonatan Valenzuela. Ambos abogados durante la jornada del miércoles descartaron que sus clientes hayan sido citados a declarar, pese a que manifestaron la disposición para hacerlo. “Nos encantaría declarar lo antes posible y aclarar que el ministro Jackson no tuvo vinculación alguna con estos hechos”, dijo Schürmann.

Este miércoles, además, tanto el Partido Republicano, como Chile Vamos, volvieron a exigir la renuncia de la Dipres, a través de comunicados, en medio de la tramitación del Presupuesto.

De todas formas, la ministra Camila Vallejo desdramatizó una posible citación a declarar de los tres militantes de RD. “El Partido Republicano hace tiempo presentó una querella contra estas personas y lo obvio, desde el momento en que se presentó, es que ingresada una querella, uno imputa en esa querella algún tipo de delito, que tiene que ser investigado, a personas. Y ya en ese momento se le imputó por parte del querellante ciertos delitos a las personas que supuestamente están citadas, por lo tanto, es obvio que en algún momento podría eventualmente pasar aquello”, dijo Vallejo, afirmando que corresponde a un procedimiento normal y “si sucediera, no sería ninguna sorpresa”.