“Nos parece una señal equívoca”: Delgado tras decisión de CS de acoger recurso de amparo y dejar sin efecto decreto de expulsión de ciudadano extranjero

Como una “señal equívoca” calificó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el fallo de la Corte Suprema, instancia que ayer acogió un recurso de amparo y que dejó sin efecto una resolución de expulsión de un ciudadano venezolano que habría ingresado ilegalmente al país.

El máximo tribunal argumentó que la decisión de decretar la salida forzosa del territorio nacional del amparado “se adoptó luego de un procedimiento contencioso administrativo insuficiente”, donde -a juicio de la unanimidad de los ministros de la Segunda Sala- “la parte recurrente no fue oída ni pudo presentar las pruebas que estimare del caso, lo que torna en ilegal tal pronunciamiento en cuanto carece de la debida fundamentación. no pudiendo desprenderse de ella criterio alguno de proporcionalidad y razonabilidad”.

Consultado este martes por el fallo y sobre si éste sienta un precedente para futuros procedimientos, Delgado respondió: “Nos parece una señal equívoca. Nosotros tenemos la convicción de que una persona que infringe gravemente la Ley de Migraciones y así lo ha confesado bajo el método de autodenuncia, personas que han tenido meses para poder demostrar sus vínculos o los procedimientos que tienen disponibles para estos efectos y que, finalmente, se cuestione que una persona que ha ingresado de manera clandestina no pueda ser expulsada, es una señal que a nosotros no nos gusta, pero que tenemos que aceptarla. En eso no nos perdemos: se acepta, se acata”.

Sin embargo, recalcó que “nosotros tenemos una visión distinta. Tenemos la visión de que todo aquel extranjero que quiera ingresar a Chile debe hacerlo por las vías formales, debe hacerlo por los pasos habilitados, declarando a qué viene y debe hacerlo ojalá con la nueva ley, con el visado correspondiente para el efecto al cual viene”.

En ese sentido, aseguró que estos fallos “dejan de lado una realidad” como lo son los ciudadanos extranjeros que no tienen una cédula de identidad y que no pueden trabajar formalmente.

“Nosotros tenemos una opinión distinta, pero estamos en un Estado de Derecho, tenemos que respetar los fallos”, reiteró el jefe de gabinete.

Plan V: Delitos de “encerronas” disminuyen un 31% en la RM

Los dichos del ministro Delgado se enmarcaron en la entrega de los resultados del denominado Plan V -que busca combatir delitos como las “encerronas- a un mes desde su implementación. Una instancia en que también estaban presentes los subsecretarios Juan Francisco Galli (Interior) y Katherine Martorell (Prevención del Delito), además del director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Esteban Díaz.

Martorell indicó que este plan ha dado hasta el momento un “buen resultado” y detalló que en la Región Metropolitana “han disminuido en un 31% los delitos de encerrona”.

Y si bien reconoció que se trata de un “número importante”, apuntó también al aumento en la percepción de inseguridad en la población. “Por esto estamos haciendo este tipo de esfuerzo por hacer retroceder al máximo este delito, porque sabemos que se ejecuta con mucha violencia”, agregó.

Por su parte, Delgado secundó que “tenemos datos que son relevantes, el plan anti encerrona está funcionando en su primer mes (...), pero no vamos a descansar hasta que esto no afecte a ninguna familia”.