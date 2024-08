“Nos representa totalmente”: Socialismo Democrático apoya a Presidente Boric tras calificar a Venezuela como una “dictadura”

Dentro de una publicación de cinco párrafos en X, el Presidente Gabriel Boric calificó a Venezuela como una dictadura y afirmó que Chile no reconoce el “falso triunfo autoproclamado” de Nicolás Maduro.

Las palabras del Mandatario se dan luego de que este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmara los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, en los cuales se proclamó el triunfo de Maduro.

Tras la publicación del Mandatario, el mundo político no tardó en reaccionar. Desde el oficialismo, hasta el momento, son varias las voces del Socialismo Democrático que han salido a respaldar rotundamente las palabras de Boric.

Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, posteó: “Acojo con emoción la condena del Presidente Boric al fraude electoral de Maduro en Venezuela. El camino de la izquierda no es la dictadura, es la transformación social en democracia, pluralismo y libertad”.

Desde la misma colectividad, el diputado Marcos Ilabaca sostuvo: “No puedo sino compartir al 100% las palabras del Presidente Gabriel Boric, que en esta materia en particular ha tenido un manejo impecable. Ningún demócrata puede ratificar una dictadura que con sangre de sus propios conciudadanos se intenta consolidar. Esto es una afrenta al corazón de la democracia latinoamericana y no es posible seguir aceptando situaciones como estas. Por lo mismo, exhorto a nuestro gobierno que desarrolle todas las acciones internacionales diplomáticas con el objeto de que en Venezuela exista un reconocimiento a legítimos vencedores”.

Asimismo, el senador Juan Luis Castro (PS) señaló que “el Presidente Boric nos representa totalmente en Chile con sus palabras clarísimas y en castellano para decir dictadura porque eso es lo que está pasando en Venezuela. Chile tiene que decirlo a voz en cuello y eso es lo que ha hecho el Presidente y lo felicito porque está representando totalmente al pueblo de Chile en esa opinión”.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) aseguró que “la posición del Presidente Boric ha sido, en relación a Venezuela, tremendamente correcta y valiente. Condenamos con fuerza lo que está intentando hacer el régimen dictatorial de Maduro para legitimarse y perpetuarse en el poder, utilizando fraudulentamente las instituciones. Acá, evidentemente que Nicolás Maduro no ganó. Se trata de una dictadura y el paso siguiente que espero Chile tome pronto es reconocer, por tanto, el triunfo del candidato opositor”.

Asimismo, el diputado liberal Vlado Mirosevic, quien preside la comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación, sostuvo que “con toda razón el Presidente Boric ha dicho que Chile no reconocerá los supuestos resultados electorales de Venezuela. Lo que acaba de hacer el Tribunal de Justicia venezolano no es más que un intento de blanquear un fraude electoral que tiene por propósito engañar a la comunidad internacional. Hasta el día de hoy no se han entregado públicamente las actas electorales con el detalle de mesa y de local de votación. Por lo tanto Chile ha mantenido una posición digna, una posición dura y yo espero que el gobierno y el Presidente Boric se mantengan en esa posición”.