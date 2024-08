Ola de homicidios en la RM abre nuevo flanco y obliga al gobierno a defender liderazgo de Boric en seguridad

Ocho homicidios hubo entre el viernes y el domingo en la Región Metropolitana. La cifra generó un nuevo remezón político en La Moneda, que hace solo un mes enfrentó una crisis similar de seguridad -15 asesinatos en cuatro días- que obligó al Presidente Gabriel Boric a anunciar un paquete de medidas que incluyó la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad.

Una de las medidas anunciadas también por la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue la ampliación del Plan Calles sin Violencia en toda la RM, que incluía el megaoperativo de Carabineros denominado “Plan Enjambre”, que comenzó a operar el miércoles pasado y dejó cerca de 200 detenidos. Hoy, ante las nuevas cifras de homicidios, esa estrategia encontró reparos como el de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien pidió sincerar las cifras de dicha estrategia policial.

Los nuevos homicidios generaron críticas a la gestión del gobierno desde la oposición, pero también dentro del oficialismo. La más dura fue la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien, en conversación con radio Universo, apuntó a que el Mandatario debe dar un paso al frente en el combate contra el crimen organizado.

La parlamentaria sostuvo, citando al exministro de Justicia, José Antonio Gómez, que “la propuesta no es que el Presidente (Boric) encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, de reuniones estamos todos cansados”. En una posición similar salió también este lunes el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

Los dichos de la senadora tuvieron eco en otros sectores del oficialismo, como en el jefe de la bancada de diputados del PPD, e independientes, Jaime Araya, quien apuntó que “tiene un gran punto la presidenta del PS, refleja el sentimiento que tenemos muchos parlamentarios de participar en reuniones, importantes para la agenda legislativa, pero que no se traducen en medidas operativas que recojan la realidad de cada región”.

Las declaraciones de la senadora Vodanovic no cayeron bien en el gobierno. El tema, de hecho, fue abordado en el comité político ampliado que congrega los lunes en La Moneda a los ministros más cercanos del Mandatario y a los presidentes de partido del oficialismo.

Así, hasta el Salón Democracia de Palacio llegaron este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá; su par de la Segpres, Álvaro Elizalde; la jefa de gabinete de Tohá, Pía Mundaca; y los timoneles Constanza Martínez (FA), Leonardo Cubillos (PR) y Juan Carlos Urzúa (PL): También asistió la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, en reemplazo de Lautaro Carmona.

En medio de la cita, Tohá hizo hincapié en que las puertas de su oficina están abiertas para recibir a los integrantes del oficialismo siempre que quieran abordar la situación de seguridad. Algunos de los presentes en la cita entendieron que sus dichos aludían a los emplazamientos políticos que vinieron desde los mismos partidos del gobierno tras los ocho homicidios.

A partir de esta situación, se solicitó, por medio de Tohá, una reunión por parte de los timoneles oficialistas con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encuentra en Guayaquil, Ecuador, abordando tareas de seguridad.

La idea de dicha cita, dicen en el oficialismo, es que La Moneda pueda informar las medidas y avances en materia de seguridad. Es decir, otra reunión de las que hizo referencia Vodanovic.

Al mismo tiempo, otros como el diputado PS Marcos Ilabaca volvieron a insistirle al gobierno con el despliegue de los militares en las calles.

Vallejo defiende rol de Boric en seguridad

La ola de homicidios obligó al delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, a realizar este lunes una mesa jurídico-policial en la Municipalidad de La Pintana, la comuna más afectada este fin de semana. Allí, la alcaldesa Pizarro le pidió a Durán “mayor preocupación” y “sincerar” las cifras del Plan Enjambre de Carabineros. Asimismo, manifestó que se revisará el Plan Calles Sin Violencia.

Si en el oficialismo y en sectores como la DC hubo críticas al Ejecutivo por el manejo de la crisis, en la oposición los reparos aparecieron por montones. Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton apunto contra el Presidente Gabriel Boric: “Revela que el Presidente es hora de que se ponga al frente de esta crisis, que no delegue más, no solamente en la prioridad número uno, sino que además revela que los planes que ha implementado el gobierno han sido insuficientes y algunos de ellos han sido, derechamente, un fracaso”.

“Estamos con las peores cifras de homicidios en la historia de nuestro país y eso exige que el Presidente esté de cabeza. Y de cabeza significa que el Presidente lidere esta crisis día y noche”, agregó. Sobre las mesas de trabajo, Longton afirmó que “sirven poco si es que no se conduce políticamente la seguridad y se dejan de lado la ineficiencia y la ideología. La criminalidad se enfrenta con decisión, estrategia e inteligencia. Sin eso, las mesas de trabajo se hacen tremendamente insuficientes”.

“Ocho homicidios el fin de semana y la respuesta del gobierno es que hará una mesa jurídico-policial. Por favor, no podemos estar esperando formación de mesas para asumir la responsabilidad que tienen en algo que es tan evidente, que es la seguridad”, dijo por su parte el diputado UDI Henry Leal.

Desde el gobierno salió a responder la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien defendió el rol de Gabriel Boric en el manejo de la crisis de seguridad.

“Si hay mayor presencia de nuestros militares en la frontera, es por mandato del Presidente. Si hay mayor presencia de las policías desplegadas en operativos, es por mandato del Presidente. Si tenemos hoy día un plan nacional contra el crimen organizado, es por mandato del Presidente. Si hemos logrado un aumento histórico en el presupuesto de seguridad, es por mandato del Presidente. Si hemos logrado ir modernizando a nuestras policías, es por mandato del Presidente Gabriel Boric”, enumeró la secretaria de Estado.

“Aquí pretender desconocer el liderazgo del Presidente en la cantidad de políticas públicas que hemos implementado y que incluso han sido aprobadas gracias a los parlamentarios que hoy día señalan algún tipo de cuestionamiento, es porque justamente ha sido gracias al liderazgo y al mandato del Presidente Gabriel Boric”, expresó.

Desde Guayaquil, Ecuador, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, planteó que la crítica “tiene que ir acompañada de una propuesta que tenga evidencia y que permita al país garantizar resultados serios”.

“La crítica es natural en la población que tiene miedo, y el Estado tiene la obligación de responder a ese miedo. Pero no es natural una crítica que no tiene evidencia, no tiene una propuesta, en personas que cumplen roles de poder”, recalcó.