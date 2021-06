Oliva agradece apoyo de Maltés y destaca trayectoria del PH: “Si bien fueron parte de la Concertación, cuando esto se estaba desvirtuando fueron capaces de decir ‘no más’”

La candidata a gobernadora del Frente Amplio, Karina Oliva, agradeció el respaldo entregado por Pablo Maltés a su candidatura de cara a la segunda vuelta donde se enfrentará al exintendente Claudio Orrego.

“Son momentos en que nuestro país exige que quienes hemos enfrentado elecciones las abordemos desde la generosidad y también poniendo las urgencias de la ciudadanía por delante, donde se vean más las banderas de la gente que la de los partidos”, sostuvo la aspirante del FA.

Oliva también enfatizó que “las y los humanistas han sido contundentes para abordar estas situaciones. Si bien fueron parte incluso de los partidos de la Concertación en sus inicios, cuando esto se estaba desvirtuando, fueron capaces de decir ‘no más’, dieron un paso al costado y empezaron a construir un proyecto alternativo”.

“Yo no soy de las que cree que por el apoyo de alguien o el no apoyo de alguien, la votación de la gente corre como si fuera directa. Hoy día me toca el rol de convencer, de convocar y conmover y de hacer responsable de mi gestión una participación de la ciudadanía y eso es lo que hoy día estamos haciendo”.

“Claudio Orrego no es el enemigo”

En tanto, el excandidato Pablo Maltés explicó que apoyará a Oliva porque “representa el sentir político popular”, pero destacó la figura de Claudio Orrego: “No es el enemigo”, dijo.

“No es fácil, hay que decirlo. Hay una disyuntiva potente, porque en realidad yo partí creyendo siempre que debimos haber tenido un solo candidato de la oposición. Nosotros planteamos desde el inicio primarias amplias para todos los cargos uninominales”, sostuvo Maltés.

“Creo que hay una disyuntiva que es potente, interesante. Hay una candidata y un candidato. Claudio Orrego no es el enemigo. Hay que tenerlo claro. Es gente a la que respeto mucho, a Karina Oliva y Claudio Orrego, por ellos siento respeto, los valores en su real dimensión. Somos todos opositores a este desastre de la derecha con Piñera. Y creo que vengo aquí a apoyar a Karina Oliva porque me parece que en esta disyuntiva los humanistas no tenemos una mejor opción”, continuó el exabanderado del PH.

A su juicio, Karina Oliva “es una mujer, feminista, representa lo que ha ocurrido hace varios años pero que se expresa con contundencia desde octubre de 2019. Oliva es alguien que ha tenido la capacidad para representar el sentir político popular. Creo que el resultado exitoso que ha tenido, da cuenta de eso, de la capacidad para conectar con el sentido de nuestro pueblo. Y creo que eso hay que valorarlo”.