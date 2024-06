Oposición advierte que Boric pone en riesgo la construcción de acuerdos en pacto fiscal y reforma previsional

hace segundos Tiempo de lectura: 5 minutos

Chile Vamos hizo un llamado a "no pisar el palito del gobierno" por el anuncio del aborto legal. “El gobierno sabe que no tiene los votos, por tanto desestimo un mayor impacto. Por el contrario, puede terminar por ampliar la oposición”, dijo el senador Luciano Cruz-Coke. La cautela de esa coalición contrastó con la estrategia más agresiva tomada por los republicanos, quienes incluso no permitirán el ingreso de subsecretarios a las comisiones legislativas de la Cámara.