Oposición rechaza idea de Jadue de “amarrar” programa presidencial a resultado de primarias

Segundo fin de semana consecutivo que revuelve a la oposición el inconfeso precandidato presidencial comunista Daniel Jadue.

Si el domingo pasado fue por cuestionar el pacto del 25 de noviembre que abrió la ruta al plebiscito, este domingo fue, entre otras cosas, porque en su entrevista en La Tercera planteó al resto del bloque que “vayamos todos a la primaria y que el programa que gana la primaria se convierta en columna vertebral del programa que acordemos entre otros”.

Además, el jefe comunal lanzó duras críticas a la Concertación y a varias figuras de la ex Nueva Mayoría, como Heraldo Muñoz (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Felipe Harboe (PPD).

Pero la sola idea de condicionar un programa presidencial común a quien se imponga en una primaria -cuando él lidera los sondeos en el sector y en el resto siguen buscando nombres para hacerle contrapeso- generó reacciones, manteniendo la duda de cómo armar unidad en la oposición de cara al crucial 2021.

Después de que el jefe DC Fuad Chahin rompiera fuegos en Chilevisión respondiendo que “no estamos dispuestos a ir a una primaria presidencial donde el que gana se lleva el programa para la casa”, las respuestas se apilaron rápido. Y con llamados claros a que baje el tono en pos de la aún lejana unidad.

“Está hablando demasiado”

“Uno no puede pensar que a una primaria vayan siete candidatos y que el que gane con un 16% imponga su programa a los demás. Esa alianza está destinada a fracasar”, espetó el senador PS José Miguel Insulza. En ese partido han intentado infructuosamente convencer al senador Carlos Montes que se suba a la grilla de competidores; el líder, Álvaro Elizalde, dijo anteayer que “vamos a presentar un candidato”, pero ha evitado confrontar al alcalde de Recoleta.

“Está hablando demasiado y no le conviene cuando se está recién desplegando”, le aconsejó Insulza. “Necesitamos una alianza muy amplia y nadie puede pretender imponerles su programa a los demás; ya no son los tiempos de la Unidad Popular, donde todos pensábamos más o menos lo mismo, y el programa tiene que representarnos a todos”, cerró.

En el PPD tampoco se la dejaron pasar. “Las primarias sirven para decidir entre candidatos que tienen valores comunes, creo que no es el caso, y es muy legítimo encontrarse en primera vuelta”, respondió el senador Felipe Harboe, además de acusar que a Jadue “le falta templanza para enfrentar decisiones relevantes. Está en una permanente disputa y agresión a quienes no pensamos como él. Chile necesita unidad y prudencia”.

El jefe de ese partido (y también aún no declarado aspirante presidencial), Heraldo Muñoz, no le retrucó el punto de las primarias, pero sí trazó una línea, ya que Jadue lo mandó “a aprender lo que es la democracia”. Dijo: “No; el bullying político no es gratis, y así no se hace unidad. El alcalde tiene que acostumbrarse al debate democrático, de ideas, y no a las descalificaciones”.

E hizo ver que “Jadue dispara contra la DC, contra el PS, contra el PPD, contra el FA, califica a la izquierda de socialdemocracia neoliberal. Y no olvidemos que ataca a la expresidenta Bachelet por Venezuela, y cuando se le responde con firmeza se victimiza alegando anticomunismo”.

Un tono más abajo, el senador DC Francisco Huenchumilla, también aludido por el edil PC y aspirante a precandidato de su partido -dicen en esa colectividad-, comentó que “la pregunta es cómo logramos unidad, y eso no lo podemos hacer solo en torno a una persona, por muy simpática que sea, sino en base a lo que queremos plantear al país, y eso se expresa en un programa común”, y que “la persona la elegiremos en la forma en que se acuerde; por primarias o como sea”.

Y aclaró que “no tengo rollos con el PC ni con nadie; la gente decide. Eso sí, si él piensa que puede ser el centro de la unidad de la centroizquierda no es fácil; no es lo que deseo, solo hago un punto”.

El jefe radical, Carlos Maldonado -otro de los interesados en competir-, retrucó que “es una polémica artificial. Siempre el candidato ha puesto su sello al programa. Si pusiéramos como condición un acuerdo previo y completo sobre el programa, esa primaria sí sería una competencia de rostros, y en lugar de definir un liderazgo, estaríamos eligiendo un gerente”.

Desde el Frente Amplio el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, acotó que “si de verdad hay voluntad de construir una mayoría popular y generar un proyecto común, entonces debatamos sobre el contenido y evaluemos si hay posibilidades de construir una unidad que supere las lógicas del pasado y desborde a la política tradicional”.