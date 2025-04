Óscar Santelices, coordinador político del comando de Tohá: “No le vamos a insistir al PS... las cartas ya se tiraron”

“Nos pusimos a formar los comandos, los estamos armando en todo el país, para prepararnos para la inscripción del 29 de abril”, dice Óscar Santelices, el coordinador político de la campaña de la abanderada del PPD, Carolina Tohá.

El exsecretario general de la colectividad que lidera Jaime Quintana asegura que están trabajando para desplegar la candidatura de la otrora ministra del Interior. Esto, con miras a mostrar sus fortalezas de cara a las primarias del oficialismo, en las que, hasta ahora, también deberán enfrentarse con su histórico partido aliado: el PS, que proclamó a Paulina Vodanovic.

La senadora, en los últimos días, subió el tono contra Tohá, el gobierno y el PPD. En este escenario, Santelices dice que las cartas ya se tiraron y que asumieron que tendrán que medirse en los comicios de junio.

El sábado el PS proclamó su candidata. ¿Cómo reciben la señal?

El comando de Carolina Tohá no va a pelear con el PS, vamos a tener una disputa legítima en la primaria con su candidata. Ahora, sin duda nos habría gustado ir juntos en el Socialismo Democrático. A mí me han llamado de muchas regiones, gente del progresismo, que no entiende que existan dos candidaturas de este mundo, sabiendo que Carolina Tohá está mejor posicionada en la opinión pública, tiene mayor experiencia y preparación para enfrentar el desafío de ganarle a la derecha en un escenario difícil.

¿Hay margen para conversar con el PS de aquí al 29 de abril, el día de inscripción de las primarias, para intentar tener un candidato común?

Tuvimos muchas conversaciones con distintos dirigentes del PS, en un ánimo afectivo y de propósito común, como ha sido la historia del Socialismo Democrático. Pero nadie está obligado a lo imposible: se tomó una decisión por parte del PS que nosotros respetamos y lo que haremos es tener una disputa legítima en una primaria.

¿No insistirán más con el PS, entonces?

Nosotros no le vamos a insistir al PS.

Llamó la atención que este martes Tohá fue muy dura con Vodanovic. En Desde la Redacción, de La Tercera, dijo que “si es tan malo (un gobierno), uno se va y punto”. ¿Eso responde a que está decidida a competir contra ella?

Lo que está haciendo es algo dentro de lo que es un contexto de primarias, donde se muestran las diferencias. No solo con Paulina, sino con los otros candidatos. Y bienvenido sea, porque la gente va a tener que escoger quién puede representar mejor este mundo progresista, de centroizquierda.

¿No es necesario moderar el tono? Eso fue lo que solicitó el lunes la expresidenta Michelle Bachelet.

Siempre va a ser en un clima de buen debate. Ese es el tenor. Los elementos de diferenciación no tienen que leerse como una agresión, sino como las legítimas diferencias entre uno y otro candidato.

Hasta el minuto, el diseño de Vodanovic es mostrar que ella no es continuidad del gobierno y criticar a los demás candidatos. ¿Cuál diría que es el de Tohá?

Ella ha mostrado su larga trayectoria, desde los tiempos de la FECH, en que nuestra generación peleaba contra la dictadura. Eso se ha venido replicando a lo largo del tiempo, siempre metida en gestas importantes: en el Congreso, municipales, en el gobierno, haciendo su mejor aporte. Este gobierno es uno de sus hitos, no el único. Eso indica que hay elementos que siempre vas a conservar a lo largo de tu historia, que tienen que ver con quién tú eres, pero vamos a una nueva etapa, con un Chile distinto.

¿De qué forma lo darán a conocer?

Hay tres elementos: el crecimiento, el tema de la seguridad y el bienestar compartido. Ese es el norte que se le quiere presentar al país en todos los escenarios.

¿Pero cómo se muestra eso a la ciudadanía?

Nos pusimos a formar los comandos, los estamos armando en todo el país, para prepararnos para la inscripción del 29 de abril. La candidata está saliendo a las regiones, está recorriendo, escuchando. Recoge opiniones. Ese ha sido el tenor.

¿Como encargado de las relaciones políticas, hace una autocrítica por no haber convencido al PS?

Uno puede hacer todas las gestiones, buscar concurrir a los puntos de coincidencia, de acuerdo. Pero no puede obligar. Hay un partido que tiene su funcionamiento. Y hubo mucha gestión, significativa e importante para aportar al debate. Pero nadie está obligado a lo imposible.

¿Qué diría que falló?

Esa pregunta habría que hacérsela al PS. Yo no tengo respuesta. Uno hace todas las gestiones, los esfuerzos, siempre queriendo encontrar el resultado. No tengo un argumento que pueda ver de “no hicimos esto”. Todas las cartas ya se tiraron. Que hoy se desconozca la historia del PS y el PPD resulta extraño. Uno puede reinterpretar la historia, pero para cancelar los últimos años del PPD y el PS hay que tener muy buenos fundamentos.

¿Eso es lo que está haciendo el PS?

Son las declaraciones que uno ha escuchado.

¿No habría sido bueno que Tohá se acercara a la directiva? En el PS alegan que no hubo gestos.

Eso no le corresponde a Carolina Tohá. Ella hizo buenos oficios, sin duda. También trató de hablar con Paulina. Parece que ella tuvo problemas de agenda y no se dio, pero Carolina hizo los gestos a la altura de lo que le corresponde.

¿Qué tan grave es que el Socialismo Democrático se divida? Pensando en el futuro de la coalición, pero también en la dispersión de votos.

El hecho está, se produce una fisura. Evidentemente no se ve con buenos ojos por nadie que cree en este proyecto, en el Socialismo Democrático. Por esa razón, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones si lo que hizo correspondía o no. Hoy lo que cabe es que habrá competencia, veremos cómo responde la ciudadanía.

¿Hoy es más probable que Jara y Winter se impongan en la primaria?

Si las máquinas partidarias son las que mandan, la cosa se pone difícil, pero si va a votar mucha gente, va a expresarse ahí lo que hoy día se está proponiendo. No tengo ese temor, en el comando tampoco.

¿Qué ofrece Tohá como candidata que Vodanovic no tiene?

Hay elementos objetivos: uno es la experiencia de Carolina, tiene una experiencia mayor en el Estado, el gobierno y la política. Preparación, la tiene, por su trayectoria. Eso te sirve para gobernar, porque no se trata de ganar una elección, hay que saber gobernar.