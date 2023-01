Ossandón apunta a la UDI por carta el gobierno para fiscal nacional: “Me huele mal lo que está pasando”

Esta mañana, el senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió a la votación que se dará en la Cámara Alta el próximo lunes respecto a Ángel Valencia para Fiscal Nacional. Este es tercer nombramiento del gobierno para dirigir al ente persecutor por los próximo ocho años luego de las fallidas nominaciones de José Morales y Marta Herrera.

En concreto, el legislador apuntó sus dardos a sus socios de colación, la UDI. Esta semana, el Ejecutivo había comunicado a algunos senadores -incluido Ossandón- que nominaría para el cargo al fiscal nacional (s) Juan Agustín Meléndez. Sin embargo, en un giro de última hora, designó a Ángel Valencia. Esto último generó suspicacias en RN respecto a una eventual negociación de La Moneda con el gremialismo.

Fuego interno con la UDI

Apuntando específicamente al senador y presidente del partido, Javier Macaya, Ossandón acusó: “Yo no tengo prueba de que la UDI y el señor Macaya haya negociado, pero tengo dudas inmensas porque siempre lo hacen”, agregando que “no ha habido ningún acuerdo (con el gobierno); puede que haya habido acuerdo con la UDI -cosa que lo niegan-, pero a mí me huele mal lo que está pasando, porque RN no tiene nada que ver”.

El senador, además, aseguró no sentirse socio de Chile Vamos, “el partido que pertenezco sí”.

Respecto a la agenda de seguridad que impulsa la UDI -luego de que Chile Vamos congelara el diálogo con el Ejecutivo por el acuerdo en seguridad tras los indultos entregados por Boric-, Ossandón afirmó que “el senador Macaya lo que tiene que explicar es que la mayoría de las leyes que están viendo en el Congreso tienen facultad exclusiva del Ejecutivo, porque el 90% producen gastos. Todas las que están presentando son inadmisibles”, advirtió.

“En el tema de los votos, Valencia está bastante parecido a Morales”

Además de apuntar al gremialismo, el senador Ossandón lanzó sus descargos al gobierno apuntando a las dos almas existentes en el Ejecutivo. “La ultra izquierda del Presidente Boric y el Partido Comunista, que estaban trabajando por Palma y Meléndez, no por Valencia, cambiaron al final”. A juicio del senador “se ha visto algo bien feo: que es cómo se sacan trapitos al sol por personas que no sé quiénes son y no sé quién las manda, que buscan hasta las amantes del competidor para reventarlo”, aseveró.

En esa línea, -en CNN Chile- Ossandón indicó que “en el tema de los votos, (Valencia) está bastante parecido a Morales, pero aquí existe un problema: las ministras (que) trabajaron con los senadores siempre hablaron de (Juan Agustín) Meléndez o (Carlos) Palma, jamás se nombró a Valencia”, aseguró.

Ossandón fue más allá, indicando que si Boric “tuviese desde un primer momento un lineamiento, para nosotros (los senadores) es más fácil. Pero cuando él manda a sus tres ministras y a última hora cambia de nombre en un avión en Valdivia, el problema no es de nosotros”. “No nos eche la culpa a nosotros, señor Presidente”, agregó.