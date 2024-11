Jefa de División Jurídica renuncia al cargo: las otras salidas en Interior tras la denuncia por violación contra Monsalve

Este miércoles, el Ministerio del Interior anunció que la jefa de División Jurídica, Luppy Aguirre, renunció al cargo en medio de la crisis que se alojó en la cartera tras la denuncia de violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien quedó en prisión preventiva por decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En su lugar asumirá de manera interina, el abogado José Ignacio García, quien actualmente forma parte del mismo departamento jurídico. La salida de Aguirre, que antes de su arribo en Interior se desempeñaba como una de las litigantes fuertes en el Consejo de Defensa del Estado, se suma a la renuncia de los otros cinco funcionarios que dieron un paso al costado tras el caso Monsalve.

A los pocos días de la renuncia del otrora jefe de la policía civil, Ana María Araneda y Diego Bustamante, asesores de confianza, renunciaron a sus puestos con una estela de cuestionamientos sobre quiénes eran los miembros del equipo que estaban al tanto del presunto ataque sexual que tuvo lugar en el Hotel Panamericano.

Luego vino el turno de la remoción de Gabriel de la Fuente (PS), jefe de gabinete del exdiputado oriundo del Biobío. El funcionario de confianza fue uno de los primeros en enterarse de lo que habría ocurrido con la víctima, sin embargo, acorde a su declaración a fiscalía, en esa oportunidad Monsalve negó haber tenido relaciones sexuales con la subalterna que se desempeñaba en el área de comunicaciones.

De la Fuente se ha convertido en una pieza clave de la investigación, ya que sería la persona que tuvo conocimiento de las gestiones que realizó Monsalve tras el supuesto ataque sexual, tales como la indagatoria por parte de la PDI en el hotel y la visita a la denunciante por parte de los detectives.

En su declaración ante el Ministerio Público, dada a conocer por El Mercurio, señaló: “Nos quedó mirando con cara de circunstancia y yo le pregunté si tuvo relaciones sexuales con ella y me dice que no, que no tuvo. Le pregunté cómo le constaba eso y dijo que no le constaba”.

Además renunció el jefe directo de la denunciante, Gustavo Herrera (PS), quien también supo del encuentro junto a de la Fuente cuando Monsalve personalmente les contó lo sucedido.

Posteriormente, la militante socialista Ana Lya Uriarte renunció a su cargo como asesora legislativa que durante la administración de Monsalve la posicionó como una de las integrantes del círculo íntimo del exsubsecretario.

Así, con la salida de Aguirre ya son seis funcionarios del equipo de Monsalve que han dejado el ministerio.