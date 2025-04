Carolina Tohá reconoce “debilidad” en candidatura y señala que “todavía no hay convicción en el sector de disputar la elección”

“La principal debilidad es que todavía no hay convicción en el sector de disputar la elección presidencial”. Con estas palabras la abanderada del PPD, Carolina Tohá, se refirió a las principales debilidades que enfrenta su campaña presidencial.

Fue en conversación con Radio ADN, donde la candidata fue consultada al respecto y donde apuntó que “Yo tengo una gran convicción en ese sentido. Creo que esta elección presidencial está abierta porque hay mucha fragilidad en la propuesta de la oposición y creo que hay una oportunidad en el sector de la centro izquierda de reconfigurar el sector".

Luego expresó: “Yo ciertamente no soy partidaria, creo que lo he dicho ya varias veces, de ir a esta elección simplemente manteniendo el esquema actual”, enfatizando que “creo que hay que volver a conectarse con un centro político”.

“Yo creo que hay que volver a generar una mayoría en ese sentido y todavía no veo esa convicción en el sector. Pero yo estoy trabajando con esa convicción y con ese plan”, detalló.

Es así como la exministra del Interior, señaló que ella es ”partidaria de una alianza más amplia que el oficialismo", incluyendo “especialmente la Democracia Cristiana, Amarillo no sé todavía en qué está. Demócrata está bien volcado, más bien a Chile Vamos. Pero a mí me gustaría mucho que estuviera de vuelta acá”.

“Yo soy partidaria de buscar una amplitud. Creo que hay que tener una mayoría de centro izquierda en Chile. Y para eso hay que culturalmente, políticamente, generar condiciones para ello”.

Apoyo del Partido Socialista

En la ocasión, Carolina Tohá también se refirió al Partido Socialista y a los dichos del senador Gastón Saavedra quien apuntó que “Al PS no se le obliga” a apoyar un candidato.

“Yo estoy totalmente de acuerdo que ni al PS ni a nadie se le puede obligar”, expresó Tohá apuntando que “cada partido tiene que ser muy honesto de decir en qué cree. Y yo espero que el socialismo democrático tenga fuerza en esta vuelta para hacerle un planteamiento al país”.

Tohá en la ocasión además recordó que el socialismo democrático no ha estado en las últimas elecciones, “Ni en la papeleta de la primaria, ni en la papeleta de la elección, y creo que eso no es bueno. Ahora, si el Partido Socialista lo hace apoyando esta propuesta o levantando una distinta, es una decisión de ellos”.

“Yo no los puedo obligar, ni puedo opinar. Por cierto, yo preferiría que sea apoyando esta candidatura. Y creo que hemos trabajado fielmente para eso. Pero ellos son soberanos de tomar su decisión y tienen todo el derecho del mundo a decir, no, creemos que es mejor alternativa esta u otra y vamos a embarcarnos en otra propuesta", mencionó.

Decisión de Bachelet

La abanderada del PPD, también dio a conocer que la decisión de ser candidata estaba tomada independiente de la decisión que tuviera la ex Presidenta Michelle Bachelet.

“Estaba decidido independiente de la decisión de la presidenta Bachelet, porque yo había hablado con ella el año pasado, muchas personas habían hablado con ella, y ella siempre había dicho que no iba a ser candidata”, señaló Tohá.

“Ella podía cambiar de opinión, pero no había ninguna señal de eso”, comentó, a la vez que apuntó que tenía “la convicción creciente, que terminé de cristalizar a fines de febrero, de que era necesario proponer una alternativa desde acá. Entonces no fue esperando ese pronunciamiento, porque además lo daba por hecho. Ella me lo había dicho directamente, cara a cara”.